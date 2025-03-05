Путин сообщил о 200 млрд рублей ущерба от киберпреступлений в России
Число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, выросло в 2024 г., ущерб от них превысил 200 млрд руб., заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ.
Глава государства отметил, что почти четверть пострадавших людей – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась до 23%.
«Конечно, мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности, но и органы власти должны соответствующим образом на эти угрозы реагировать», – подчеркнул Путин.
Президент РФ добавил, что задача органов МВД – искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой в сотрудничестве с другими профильными ведомствами – в том числе в рамках единой системы противодействия подобным преступлениям. Путин напомнил, что такая система сейчас создается в соответствии с национальными целями развития России.
22 января «Ведомости» писали, что мошенники начали использовать софт, способный через NFC-модули смартфонов передавать данные банковских карт. Было зафиксировано не менее 400 атак на клиентов банков за последние пару месяцев, ущерб оценивается в 40 млн руб.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект по защите граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности, документ предлагает установить обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, которая позволит пользователю увидеть наименование организации и понять, звонит ему мошенник или легальная организация. Абоненты также смогут запрещать входящие международные звонки и отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека.