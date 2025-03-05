Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Путин сообщил о 200 млрд рублей ущерба от киберпреступлений в России

Ведомости

Число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, выросло в 2024 г., ущерб от них превысил 200 млрд руб., заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Глава государства отметил, что почти четверть пострадавших людей – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась до 23%.

«Конечно, мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности, но и органы власти должны соответствующим образом на эти угрозы реагировать», – подчеркнул Путин.

Президент РФ добавил, что задача органов МВД – искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой в сотрудничестве с другими профильными ведомствами – в том числе в рамках единой системы противодействия подобным преступлениям. Путин напомнил, что такая система сейчас создается в соответствии с национальными целями развития России.

22 января «Ведомости» писали, что мошенники начали использовать софт, способный через NFC-модули смартфонов передавать данные банковских карт. Было зафиксировано не менее 400 атак на клиентов банков за последние пару месяцев, ущерб оценивается в 40 млн руб.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект по защите граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности, документ предлагает установить обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, которая позволит пользователю увидеть наименование организации и понять, звонит ему мошенник или легальная организация. Абоненты также смогут запрещать входящие международные звонки и отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных