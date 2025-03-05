Путин сообщил о 200 млрд рублей ущерба от киберпреступлений в России

Правительство России внесло в Госдуму законопроект по защите граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности, документ предлагает установить обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, которая позволит пользователю увидеть наименование организации и понять, звонит ему мошенник или легальная организация. Абоненты также смогут запрещать входящие международные звонки и отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека.