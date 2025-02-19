Власти и регуляторы назвали главные вызовы в борьбе с мошенниками в 2024 году

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выделила две новые проблемы. Первая – рост кредитного мошенничества, когда под влиянием злоумышленников гражданин отдает им средства, взятые у банка в долг. Кредитные деньги составили около 40% всех похищенных у граждан средств, тогда как в 2023 г. – порядка 25%, сказала глава регулятора. Всего мошенники украли у граждан почти 27 млрд руб. в прошлом году.