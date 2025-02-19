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Власти и регуляторы назвали главные вызовы в борьбе с мошенниками в 2024 году

Но бороться с мошенниками в одиночку нельзя – нужно объединять усилия, признают в ЦБ
Екатерина Литова
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Массовое использование дипфейков для хищения денег граждан, взлом «Госуслуг», кредитное мошенничество, втягивание в преступные схемы детей и подростков – вот неполный перечень новых вызовов в 2024 г. для российских правоохранительных органов, министерств, Банка России и участников рынка информационной безопасности. Об этом на пленарной сессии Уральского форума по кибербезопасности сообщили представители МВД, Генпрокуратуры, Банка России, Минцифры и «Лаборатории Касперского».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выделила две новые проблемы. Первая – рост кредитного мошенничества, когда под влиянием злоумышленников гражданин отдает им средства, взятые у банка в долг. Кредитные деньги составили около 40% всех похищенных у граждан средств, тогда как в 2023 г. – порядка 25%, сказала глава регулятора. Всего мошенники украли у граждан почти 27 млрд руб. в прошлом году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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