Россиян предупредили о хищении денег через NFC-модули смартфонов

После того, как приложение на основе NFCGate будет установлено на смартфоне жертвы, на устройство злоумышленника поступает сигнал о готовности к обмену данными. Когда пользователь приложит свою банковскую карту к NFC-модулю, ее данные моментально окажутся у преступника и он сможет похитить с нее деньги.