Роскачество рассказало о распознавании фейковых банковских приложений

В ведомстве обратили внимание, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные пользователя, включая CVV-код. Аферисты получат личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Кроме того, приложение может включать в себя сетевой фильтр, и в таком случае данные будут перенаправлены на мошеннический сайт – тогда мошенникам предоставляется доступ ко всей информации о человеке. Помимо прочего, в процессе авторизации в поддельном приложении на телефон может быть отправлено сообщение с кодом, при вводе которого аферисты получат доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».