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Роскачество рассказало о распознавании фейковых банковских приложений

Ведомости

В названии фальшивых банковских приложений допускаются ошибки или добавляются слова, а в их описании можно увидеть нарушения орфографии и пунктуации. О том как отличить поддельные мобильные приложения финансовых организаций от настоящих, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Отмечено, что внешний вид и функции поддельных банковских приложений не отличаются от настоящих. Согласно сообщению ведомства, на iPhone мобильные приложения популярных банков отсутствуют, чем и пользуются мошенники при создании подделок, а собственники Android-смартфонов «могут стать жертвами собственной невнимательности».

«Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях – у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные... Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным», – отмечают в Роскачестве (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве обратили внимание, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные пользователя, включая CVV-код. Аферисты получат личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Кроме того, приложение может включать в себя сетевой фильтр, и в таком случае данные будут перенаправлены на мошеннический сайт – тогда мошенникам предоставляется доступ ко всей информации о человеке. Помимо прочего, в процессе авторизации в поддельном приложении на телефон может быть отправлено сообщение с кодом, при вводе которого аферисты получат доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

В феврале 2023 г. ВТБ предупредил клиентов о появившемся в AppStore фейковом приложении под названием «В Банк: Доступ Онлайн». Сразу после регистрации приложения в AppStore мошенники стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать его. В пресс-службе финансовой организации заявляли, что фишинговое приложение было создано аферистами для получения сведений о клиентах с последующим выводом средств, а также отмечали, что для сохранения средств нужно скачивать только приложения, указанные на официальном сайте банка.

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что в App Store под видом мобильного приложения Сбербанка появился фейковый сервис «Сбер: Онлайн Банк». Отмечалось, что мошенники использовали узнаваемые цвета и логотип банка, а разработчиком числилась компания Cao Tan Thang Steel company LTD. Тогда специалист колл-центра «Сбера» подтвердил, что данное приложение не имеет отношения к Сбербанку, и призвал не устанавливать его. По его словам, скачать приложение «Сбера» на iOS-устройства можно в отделении банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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