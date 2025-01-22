Роскачество рассказало о распознавании фейковых банковских приложений
В названии фальшивых банковских приложений допускаются ошибки или добавляются слова, а в их описании можно увидеть нарушения орфографии и пунктуации. О том как отличить поддельные мобильные приложения финансовых организаций от настоящих, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.
Отмечено, что внешний вид и функции поддельных банковских приложений не отличаются от настоящих. Согласно сообщению ведомства, на iPhone мобильные приложения популярных банков отсутствуют, чем и пользуются мошенники при создании подделок, а собственники Android-смартфонов «могут стать жертвами собственной невнимательности».
«Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях – у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные... Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным», – отмечают в Роскачестве (цитата по «РИА Новости»).
В ведомстве обратили внимание, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные пользователя, включая CVV-код. Аферисты получат личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Кроме того, приложение может включать в себя сетевой фильтр, и в таком случае данные будут перенаправлены на мошеннический сайт – тогда мошенникам предоставляется доступ ко всей информации о человеке. Помимо прочего, в процессе авторизации в поддельном приложении на телефон может быть отправлено сообщение с кодом, при вводе которого аферисты получат доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».
В феврале 2023 г. ВТБ предупредил клиентов о появившемся в AppStore фейковом приложении под названием «В Банк: Доступ Онлайн». Сразу после регистрации приложения в AppStore мошенники стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать его. В пресс-службе финансовой организации заявляли, что фишинговое приложение было создано аферистами для получения сведений о клиентах с последующим выводом средств, а также отмечали, что для сохранения средств нужно скачивать только приложения, указанные на официальном сайте банка.
В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что в App Store под видом мобильного приложения Сбербанка появился фейковый сервис «Сбер: Онлайн Банк». Отмечалось, что мошенники использовали узнаваемые цвета и логотип банка, а разработчиком числилась компания Cao Tan Thang Steel company LTD. Тогда специалист колл-центра «Сбера» подтвердил, что данное приложение не имеет отношения к Сбербанку, и призвал не устанавливать его. По его словам, скачать приложение «Сбера» на iOS-устройства можно в отделении банка.