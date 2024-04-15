В App Store появилось фейковое приложение «Сбера»
В App Store под видом мобильного приложения Сбербанка появился фейковый сервис «Сбер: Онлайн Банк», убедился корреспондент «Ведомостей».
Мошенники используют узнаваемые цвета и логотип банка. Разработчиком числится компания Cao Tan Thang Steel company LTD.
Специалист колл-центра «Сбера» подтвердил, что это приложение не имеет отношения к Сбербанку, и призвал не устанавливать его. Он добавил, что скачать приложение «Сбера» на iOS-устройства можно в отделении банка.
Ранее в App Store появились фейковые приложения ВТБ и «Тинькофф банка», предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Там отметили, что оценки сервисов в App Store накручены, а главная их цель – украсть персональную информацию.
Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф банк» находятся под санкциями США и ЕС. Приложения этих кредитных организаций удалены из App Store и Google Play. При этом клиентам банков доступны ранее скачанные приложения и web-версии мобильных банков.
«Сбер» периодически загружает в App Store обновленные версии приложения и сообщает об этом официально. 31 января в магазине приложений появился «Учет Онлайн». Спустя двое суток сервис был удален из App Store.