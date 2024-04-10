МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store
В App Store появись фейковые приложения российских ВТБ и «Тинькофф банка». Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию», – предупредили в управлении.
Там отметили, что оценки сервисов в App Store накручены, к ВТБ и «Тинькофф банку» они не имеют никакого отношения. Ведомство призвало пользователей iOS-устройств не скачивать эти приложения и не вводить свои данные.
ВТБ и «Тинькофф банк» находятся под блокирующими санкциями США. Приложения обеих кредитных организаций удалены из App Store и Google Play. При этом клиентам банков доступны ранее скачанные приложения и web-версии мобильных банков.
Также «Тинькофф» периодически загружает в App Store обновленные приложения под видом сервисов с другими функциями. Так, 9 апреля в App Store появилось приложение «Т-Помощь», его удалили спустя несколько часов.