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МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store

Ведомости

В App Store появись фейковые приложения российских ВТБ и «Тинькофф банка». Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию», – предупредили в управлении.

Там отметили, что оценки сервисов в App Store накручены, к ВТБ и «Тинькофф банку» они не имеют никакого отношения. Ведомство призвало пользователей iOS-устройств не скачивать эти приложения и не вводить свои данные.

ВТБ и «Тинькофф банк» находятся под блокирующими санкциями США. Приложения обеих кредитных организаций удалены из App Store и Google Play. При этом клиентам банков доступны ранее скачанные приложения и web-версии мобильных банков.

Также «Тинькофф» периодически загружает в App Store обновленные приложения под видом сервисов с другими функциями. Так, 9 апреля в App Store появилось приложение «Т-Помощь», его удалили спустя несколько часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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