Apple удалила новое приложение «Тинькофф банка» из App Store

В марте 2023 г. приложения банка «Тинькофф» пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля того же года. 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. После этого приложение кредитной организации исчезло из Google Play.