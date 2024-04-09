Apple удалила новое приложение «Тинькофф банка» из App Store
Новое приложение «Тинькофф банка» под названием «Т-Помощь» было удалено из магазина приложений App Store, убедился корреспондент «Ведомостей».
Банк представил новое приложение для пользователей iOS-устройств утром 9 апреля. Сообщалось, что приложение будет доступно в App Store лишь несколько часов.
В марте 2023 г. приложения банка «Тинькофф» пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля того же года. 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. После этого приложение кредитной организации исчезло из Google Play.
Банк уже добавлял замаскированное приложение в магазин приложений от Apple. 19 октября 2023 г. «Тинькофф» опубликовал ссылку на сервис под названием DocStorage.
20 июля 2023 г. «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады, а 1 августа приложение «Тинькофф банка» также исчезло из Google Play. При этом для скачивания были доступны «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл».