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Apple удалила новое приложение «Тинькофф банка» из App Store

Ведомости

Новое приложение «Тинькофф банка» под названием «Т-Помощь» было удалено из магазина приложений App Store, убедился корреспондент «Ведомостей».

Банк представил новое приложение для пользователей iOS-устройств утром 9 апреля. Сообщалось, что приложение будет доступно в App Store лишь несколько часов. 

В марте 2023 г. приложения банка «Тинькофф» пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля того же года. 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. После этого приложение кредитной организации исчезло из Google Play.

Банк уже добавлял замаскированное приложение в магазин приложений от Apple. 19 октября 2023 г. «Тинькофф» опубликовал ссылку на сервис под названием DocStorage. 

20 июля 2023 г. «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады, а 1 августа приложение «Тинькофф банка» также исчезло из Google Play. При этом для скачивания были доступны «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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