ВТБ предупредил о появлении фейкового банковского приложения в AppStore
ВТБ предупредил клиентов о появившемся в AppStore фейковом приложении под названием «В Банк: Доступ Онлайн», сообщили в пресс-службе банка.
«Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны», – говорится в сообщении. На фото указали страницу поддельного приложения от разработчика «R O G A LTD».
В пресс-службе добавили, что для сохранения средств в безопасности нужно скачивать только те приложения, которые указаны на официальном сайте банка, – для их подтверждения рекомендовали звонить в колл-центр по номеру 1000.
После начала военной операции на Украине ряд приложений банков, попавших под санкции, были удалены из площадок Google Play и AppStore. В частности, пропали сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ и других. Пользователи устройств на Android могли скачивать приложение по ссылке с официального сайта банка. Тогда как пользователи iPhone могли воспользоваться услугами мобильного банка только через браузер.
В январе ВТБ запустил альтернативу заблокированному приложению – онлайн-банк в Telegram, который будет доступен владельцам и Android, и iOS. Как уточнил член правления банка Святослав Островский, клиентам будут доступны переводы между счетами, проверка баланса и оплата по QR-коду.