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ВТБ предупредил о появлении фейкового банковского приложения в AppStore

Ведомости

ВТБ предупредил клиентов о появившемся в AppStore фейковом приложении под названием «В Банк: Доступ Онлайн», сообщили в пресс-службе банка.

«Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны», – говорится в сообщении. На фото указали страницу поддельного приложения от разработчика «R O G A LTD».

В пресс-службе добавили, что для сохранения средств в безопасности нужно скачивать только те приложения, которые указаны на официальном сайте банка, – для их подтверждения рекомендовали звонить в колл-центр по номеру 1000.

После начала военной операции на Украине ряд приложений банков, попавших под санкции, были удалены из площадок Google Play и AppStore. В частности, пропали сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ и других. Пользователи устройств на Android могли скачивать приложение по ссылке с официального сайта банка. Тогда как пользователи iPhone могли воспользоваться услугами мобильного банка только через браузер.

В январе ВТБ запустил альтернативу заблокированному приложению – онлайн-банк в Telegram, который будет доступен владельцам и Android, и iOS. Как уточнил член правления банка Святослав Островский, клиентам будут доступны переводы между счетами, проверка баланса и оплата по QR-коду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных