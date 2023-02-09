ВТБ предупредил о появлении фейкового банковского приложения в AppStore

После начала военной операции на Украине ряд приложений банков, попавших под санкции, были удалены из площадок Google Play и AppStore. В частности, пропали сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ и других. Пользователи устройств на Android могли скачивать приложение по ссылке с официального сайта банка. Тогда как пользователи iPhone могли воспользоваться услугами мобильного банка только через браузер.