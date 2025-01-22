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ВТБ выделил три схемы обмана детей мошенниками

Ведомости

ВТБ назвал три самые распространенные схемы, которые используют мошенники для обмана детей. В последние месяцы фиксирует рост подобных случаев, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

При первой схеме мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, что родители находятся в опасности и нужно срочно перевести деньги.

Во втором случае мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения приза. Зачастую детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox.

Третья схема направлена на удаленное управление устройствами. Ребенка убеждают установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

27 декабря ВТБ рассказывал о «новогодних» схемах мошенничества. Аферисты использовали ложные уведомления о выплатах, фальшивые распродажи и скидки, поздравительные ссылки, которые вели к скачиванию вредоносного ПО, и вредоносные новогодние приложения. Аналитики отмечали, что особую опасность при установке вредоносного ПО представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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