ВТБ выделил три схемы обмана детей мошенниками
ВТБ назвал три самые распространенные схемы, которые используют мошенники для обмана детей. В последние месяцы фиксирует рост подобных случаев, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
При первой схеме мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, что родители находятся в опасности и нужно срочно перевести деньги.
Во втором случае мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения приза. Зачастую детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox.
Третья схема направлена на удаленное управление устройствами. Ребенка убеждают установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.
27 декабря ВТБ рассказывал о «новогодних» схемах мошенничества. Аферисты использовали ложные уведомления о выплатах, фальшивые распродажи и скидки, поздравительные ссылки, которые вели к скачиванию вредоносного ПО, и вредоносные новогодние приложения. Аналитики отмечали, что особую опасность при установке вредоносного ПО представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.