ВТБ выделил три схемы обмана детей мошенниками

27 декабря ВТБ рассказывал о «новогодних» схемах мошенничества. Аферисты использовали ложные уведомления о выплатах, фальшивые распродажи и скидки, поздравительные ссылки, которые вели к скачиванию вредоносного ПО, и вредоносные новогодние приложения. Аналитики отмечали, что особую опасность при установке вредоносного ПО представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.