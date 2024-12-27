ВТБ предупредил о «новогодних» схемах мошенничества

В ВТБ рекомендовали устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений, таких как Google Play и App Store, не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров, проверять разрешения приложений перед установкой, в том числе доступ к камере, микрофону, файлам, а также использовать антивирусное ПО и обновлять его.