ВТБ предупредил о «новогодних» схемах мошенничества
Мошенники начали обманывать своих жертв перед новогодними праздниками через поздравительные ссылки, фальшивые скидки и фейковые новогодние приложения, сообщили «Ведомостям» в банке ВТБ.
Кредитная организация выделила четыре «новогодние» мошеннические схемы:
- Ложные уведомления о выплатах – пользователям предлагают установить приложение для якобы получения выплат и бонусов, после чего злоумышленники получают доступ к телефону
- Фальшивые распродажи и скидки – мошенники создают поддельные сайты со «скидками», при переходе на которые пользователь скачивает вредоносное ПО
- Поздравительные ссылки – злоумышленники рассылают «новогодние открытки» и «видео», при нажатии на которые скачивается вредоносное ПО
- Новогодние приложения с вредоносным ПО – пользователям предлагают установить приложение с «праздничными обоями», но при скачивании данные со смартфона пользователя оказываются у мошенников
Аналитики отмечают, что особую опасность при установке вредоносного ПО представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.
В ВТБ рекомендовали устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений, таких как Google Play и App Store, не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров, проверять разрешения приложений перед установкой, в том числе доступ к камере, микрофону, файлам, а также использовать антивирусное ПО и обновлять его.
26 декабря в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщили, что ведомство запустило чат-бот для помощи жертвам мошенников.
В МВД отметили, что бот не принимает сообщения о преступлениях, а лишь консультирует. Для подачи заявления о правонарушении нужно обращаться в правоохранительные органы.