Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ВТБ предупредил о «новогодних» схемах мошенничества

Ведомости

Мошенники начали обманывать своих жертв перед новогодними праздниками через поздравительные ссылки, фальшивые скидки и фейковые новогодние приложения, сообщили «Ведомостям» в банке ВТБ.

Кредитная организация выделила четыре «новогодние» мошеннические схемы:

  • Ложные уведомления о выплатах – пользователям предлагают установить приложение для якобы получения выплат и бонусов, после чего злоумышленники получают доступ к телефону

  • Фальшивые распродажи и скидки – мошенники создают поддельные сайты со «скидками», при переходе на которые пользователь скачивает вредоносное ПО

  • Поздравительные ссылки – злоумышленники рассылают «новогодние открытки» и «видео», при нажатии на которые скачивается вредоносное ПО

  • Новогодние приложения с вредоносным ПО – пользователям предлагают установить приложение с «праздничными обоями», но при скачивании данные со смартфона пользователя оказываются у мошенников

Аналитики отмечают, что особую опасность при установке вредоносного ПО представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.

В ВТБ рекомендовали устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений, таких как Google Play и App Store, не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров, проверять разрешения приложений перед установкой, в том числе доступ к камере, микрофону, файлам, а также использовать антивирусное ПО и обновлять его.

26 декабря в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщили, что ведомство запустило чат-бот для помощи жертвам мошенников.

В МВД отметили, что бот не принимает сообщения о преступлениях, а лишь консультирует. Для подачи заявления о правонарушении нужно обращаться в правоохранительные органы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных