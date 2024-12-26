МВД запустило чат-бот для помощи жертвам мошенников
Полиция запустила анонимный чат-бот для оказания консультационной помощи россиянам, которые столкнулись с мошенниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Если вы столкнулись с мошенничеством, расскажите об этом боту, он сможет подсказать, что делать в конкретной ситуации. Кроме того, анализируя ваши ситуации, мы сможем лучше противостоять преступникам», – говорится в боте под названием «Помощник киберполиции России».
В МВД отметили, что бот не принимает сообщения о преступлениях, а лишь консультирует. Для подачи заявления о правонарушении нужно обращаться в правоохранительные органы.
В декабре руководитель технико-криминалистического управления Следственного комитета РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» сообщил, что общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев достиг 150 млрд руб. В частности, СК зарегистрировал 353 000 случаев преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это на 25,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года (281 000).