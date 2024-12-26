МВД запустило чат-бот для помощи жертвам мошенников

«Если вы столкнулись с мошенничеством, расскажите об этом боту, он сможет подсказать, что делать в конкретной ситуации. Кроме того, анализируя ваши ситуации, мы сможем лучше противостоять преступникам», – говорится в боте под названием «Помощник киберполиции России».