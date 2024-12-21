100 000 евро за «отдых» в тюрьме: новости, которые вы могли пропустить

100 000 евро за «отдых» в тюрьме: новости, которые вы могли пропуститьВатикан на грани банкротства, а китаец едва не умер, помогая с уроками сыну
На этой неделе стало известно, что Ватикан не сможет платить пенсию своим гражданам. Американские богачи делают свои дома пуленепробиваемыми, а невинно осужденного немца выпустили из-за решетки, но потребовали заплатить 100 000 евро за тюремный стол и кров. Наконец, китаец чуть не умер, помогая сыну с уроками.
Тюрьма в копеечку
С немца, который отсидел 13 лет по ложному обвинению, теперь требуют 100 000 евро за проживание и питание в тюрьме. Но не все так просто.
В 2010 г. Манфреда Гендицки обвинили в убийстве 87-летней пенсионерки, которой он помогал по хозяйству. По версии следствия, во время ссоры Гендицки толкнул старушку. Ударившись, она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина решил утопить пенсионерку в ванной, инсценировав несчастный случай. Однако в 2022 г. адвокату удалось доказать невиновность Гендицки. Как оказалось, у пенсионерки была привычка замачивать белье в ванной, а из-за болезни она часто теряла сознание. Самого мужчины в момент трагедии в квартире не было.
В прошлом году Гендицки наконец оправдали. Ему выплатили 75 евро за каждый день за решеткой (всего около 370 000 евро), а также возместили 450 000 евро за потерянный заработок. Но немцу этого показалось мало. Он потребовал дополнительную компенсацию в 750 000 евро. В ответ прокуратура Мюнхена подала встречный иск, подсчитав расходы на проживание и питание Гендицки в тюрьме, а также деньги, заработанные им во время заключения. В результате счастливчик оказался должен около 100 000 евро.
Старикам здесь не место
Ватикан на грани банкротства. Первыми могут пострадать старики. Дефицит пенсионного фонда составляет 631 млн евро, но государство не может ему помочь: расходы Ватикана в 2023 г. превысили доходы на 83 млн евро, а в 2022 г. – на 78 млн.
У Ватикана три главных источника дохода – пожертвования, плата за вход в музеи и продажа недвижимости. Как утверждает газета Express, количество донатов продолжает уменьшаться на фоне разочарования католиков в реформах папы римского. Туризм до сих пор не восстановился до предпандемийного уровня, а вечно распродавать недвижимость невозможно.
Как за каменной стеной
Среди богатых американцев резко вырос спрос на пуленепробиваемые дома. Виной тому стала политика. Объем заказов подскочил в преддверии президентских выборов в октябре, рассказал основатель компании по безопасности Fortified Estate Джон Харрис. Кто-то просит превратить дом в настоящую крепость, а кому-то достаточно оборудовать специальную укрепленную комнату. Есть также спрос на бронированные стекла и системы борьбы с дронами.
На днях компания столкнулась с новой волной заказов. Причиной стало убийство руководителя страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совершенное в начале декабря. Киллер написал на гильзах «Deny», «Defend» и «Depose» – слова, которыми оперируют страховые фирмы, отказываясь возмещать медицинские расходы. После убийства в сети появились мемы, представляющие преступника народным мстителем, а в Нью-Йорке неизвестные даже развесили плакаты «разыскивается» с фотографиями других страховщиков.
Санкции для своих
Впервые в санкционный список Евросоюза попал гражданин одной из его стран-членов – нидерландец Нильс Троост. Также с февраля он находится под санкциями Великобритании. Троост, который занимается торговлей нефтью из России уже 30 лет, уверяет, что стал жертвой мошенника. Он рассказал газете Financial Times, как два года назад начал работать с деловым партнером из Индии. Тот уверял, что является высокопоставленным агентом ЦРУ под прикрытием и может получить от казначейства США лицензию на легальную торговлю российской нефтью по любой цене. Только в мае 2023 г. Троост осознал обман и разорвал отношения с индийцем, но все равно попал под санкции – сначала в Великобритании, а теперь и в ЕС.
Уроки с риском для жизни
40-летний китаец по имени Чжан едва не умер от сердечного приступа, когда помогал с уроками сыну, который готовится к переходу в старшие классы. Во время выполнения домашнего задания у отца возникли проблемы с дыханием и боль в груди. В больнице ему поставили диагноз «острый инфаркт миокарда» и сделали шунтирование артерии. Врачи связали случившееся с ишемической болезнью сердца, которая часто усугубляется эмоциональным стрессом.
Чжан стал не первым родителем, попавшим в новостные заголовки из-за школьного образования. В феврале у другого китайца диагностировали центральную серозную хориоретинопатию (заболевание, которое вызывает ухудшение зрения) из-за того, что после работы он возился с учебниками, чтобы помочь сыну. Еще раньше 33-летняя женщина пережила инсульт, перенервничав, что ее дочь медленно делает домашнее задание.