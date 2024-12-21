100 000 евро за «отдых» в тюрьме: новости, которые вы могли пропустить

Впервые в санкционный список Евросоюза попал гражданин одной из его стран-членов – нидерландец Нильс Троост. Также с февраля он находится под санкциями Великобритании. Троост, который занимается торговлей нефтью из России уже 30 лет, уверяет, что стал жертвой мошенника. Он рассказал газете Financial Times, как два года назад начал работать с деловым партнером из Индии. Тот уверял, что является высокопоставленным агентом ЦРУ под прикрытием и может получить от казначейства США лицензию на легальную торговлю российской нефтью по любой цене. Только в мае 2023 г. Троост осознал обман и разорвал отношения с индийцем, но все равно попал под санкции – сначала в Великобритании, а теперь и в ЕС.