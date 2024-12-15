В британских тюрьмах закончились места: новости, которые вы могли пропустить

Потеряли их в лаборатории общественного здравоохранения Квинсленда еще в 2021 г. Обнаружили пропажу в августе прошлого года, а в СМИ это просочилось только сейчас. У ученых сломалась морозильная камера, где хранились пробирки. Их то ли куда-то положили и забыли, то ли уничтожили. Вопреки инструкциям, никаких записей в журнале сделано не было, а свидетелей за давностью лет уже не могут найти.