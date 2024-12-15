В британских тюрьмах закончились места: новости, которые вы могли пропустить

В британских тюрьмах закончились места: новости, которые вы могли пропуститьАвстралийцы потеряли 300 пробирок с вирусами, а японцы переходят на четырехдневку
На этой неделе стало известно, что тюрьмы Великобритании забиты. Впрочем, власти могут арендовать их в соседних странах. В Австралии пропало более 300 пробирок со смертельными вирусами, а в Токио вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы японцы улучшали демографию. Там же придумали, как не пускать в университеты китайских студентов.
Болливудские фейки
В Индии разгорелся скандал. В сеть утекло письмо из внутренней рассылки компании Yes Madam, которая предоставляет услуги салона красоты с выездом на дом. Отдел кадров опросил работников об уровне их стресса, а после уволил около сотни человек, пожаловавшихся на самую сильную нагрузку. Якобы чтобы сохранить в компании здоровую корпоративную среду.
Пока общественность гневно вопила, отдел рекламы Yes Madam довольно потирал руки: письмо оказалось фейком, который вбросили сами рекламщики. По официальной версии, чтобы привлечь внимание к проблеме стресса на работе. Никому не известный бренд за считанные часы оказался на слуху у всей страны.
Это не первый случай, когда в Индии экономят на маркетинговом бюджете, запуская хайповую новость в соцсетях. Месяц назад компания по доставке еды разместила вакансию «руководителя штаба», который должен был год работать без зарплаты и пожертвовать 2 млн рупий (около 2,5 млн руб.) некоммерческому проекту компании по обеспечению бедняков едой. Компания уверяла, что получила заявки от 10 000 кандидатов, но так и не раскрыла, наняла ли в итоге кого-нибудь.
Заграничные арестанты
Через 18 месяцев в тюрьмах Великобритании закончатся места, пишет The Times. Три года назад чиновники запустили программу ценой 10 млрд фунтов по строительству четырех новых тюрем и расширению существующих. Но они не успеют: проект рассчитан до 2031 г.
Выход может предложить Эстония. В августе Bloomberg сообщал, что из-за низкой преступности три тюрьмы в стране наполовину опустели. Правительство раздумывает, не сдать ли свободные камеры другим государствам. Это принесло бы бюджету около 30 млн евро.
Идея не нова. Нидерланды в 2009 г. сдали в аренду 650 мест в камерах для заключенных из Бельгии, благо многие жители этих стран говорят на одном языке. В 2015 г. Норвегия заплатила Нидерландам 25,5 млн евро, чтобы арендовать 242 места в голландских тюрьмах на три года. У норвежцев был такой сильный дефицит тюрем, что 1186 приговоренных официально ждали на свободе месяцы, а то и годы, чтобы настала их очередь отправиться за решетку.
Вирусная история
В Австралии пропало более 300 пробирок с опасными вирусами. 223 из них содержали лиссавирус, вызывающий болезнь наподобие бешенства (летальность без прививки – почти 100%). Около сотни пробирок были с вирусом Хендра (60%). Еще две пробирки содержат хантавирус (38%).
Потеряли их в лаборатории общественного здравоохранения Квинсленда еще в 2021 г. Обнаружили пропажу в августе прошлого года, а в СМИ это просочилось только сейчас. У ученых сломалась морозильная камера, где хранились пробирки. Их то ли куда-то положили и забыли, то ли уничтожили. Вопреки инструкциям, никаких записей в журнале сделано не было, а свидетелей за давностью лет уже не могут найти.
Австралийские блогеры шутят на тему апокалипсиса и нового карантина, но чиновники успокаивают: прошли годы, никаких заражений не зафиксировано. К тому же без холодильника вирусы быстро погибают.
Отдых на пользу
С апреля в Токио бюджетники будут работать четыре дня в неделю, а отдыхать – три. Если у них есть маленькие дети, то они смогут уходить с работы на два часа раньше (правда, в этом случае и зарплату им станут платить меньше).
Причина не в излишне высокой производительности труда, а в рождаемости. Япония испытывает жесткий демографический кризис. Почти треть населения старше 65 лет. Коэффициент фертильности упал до минимума в 1,2 ребенка на одну женщину в среднем по стране. В Токио он еще меньше – 0,99.
Власти надеются, что свободное от работы время люди потратят на заведение новых детей и уход за имеющимися. Согласно опросам, многие японки отказываются от идеи завести второго ребенка, опасаясь, что не справятся с увеличением объема домашней работы. Эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, проведенный ранее в шести странах организацией 4 Day Week Global, показал: мужчины на четырехдневке начинают тратить на 22% больше времени на уход за детьми и на 23% больше – на помощь жене по хозяйству.
Япония давно старается увеличить рождаемость. Компании предлагают щедрый отпуск после рождения ребенка, повышают зарплаты родителям и дают субсидии для найма нянь. В этом году власти Токио запустили собственное приложения для знакомств, чтобы помочь одиноким людям найти партнера и вступить в брак.
Великая антикитайская стена
В Университет Токио год от года поступает все больше абитуриентов из Китая. Но в 2023-2024 учебном году аспирантура одного из факультетов стала редким исключением. Как выяснилось, в код ее сайта были добавлены иероглифы «4 июня, площадь Тяньаньмэнь». Великий китайский файервол отслеживает подобные вещи. Он сразу же заблокировал сайт, в итоге многие китайские абитуриенты не смогли подать заявку на поступление.
Университет клянется, что он тут ни при чем, а во всем виноваты хакеры. На конец прошлого учебного года в Университете Токио обучалось 5104 иностранных студента – в 2,4 раза больше, чем 20 лет назад. Из них 66,5% были китайцами, причем в аспирантуре процент китайцев чуть выше среднего – 69,4%.