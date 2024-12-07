У ИИ обманом выманили $47 000: новости, которые вы могли пропустить

Когда же Адамс вышел на работу, котировки криптовалюты упали почти вдвое, до $35 000. Адамс слово сдержал. Каждые две недели он получал зарплату и сразу же переводил эти деньги на криптобиржу, где обменивал их на биткойн и эфир. Наконец, в минувший четверг радостный мэр заявил: «Помните, как вы все смеялись надо мной за то, что я получал зарплату в биткойнах? Ну и кто из нас сейчас смеется?»