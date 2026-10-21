Что глава Минпромторга Антон Алиханов думает о новой Tesla Roadster

Что глава Минпромторга Антон Алиханов думает о новой Tesla RoadsterДля компаний Илона Маска технология не новая и может найти применение, скорее, в специальных задачах
Технология приземления электрокара, представленная в новой Tesla Roadster, интересна, но не является чем-то новым. Такое мнение высказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на комиссии Госсовета. Он отвечал на вопрос председателя комиссии Госсовета по промышленности, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, когда в России появятся такие автомобили, как Tesla Roadster. Алиханов сказал, что подобные технологии создают «вау-эффект» и «важны с точки зрения движения мыслей».
«Но ничего нового в этом решении нет, с учетом того, что они уже много лет приземляют ракету обратно на стартовую площадку. То есть весь технологический сценарий был разработан уже много лет назад. Они просто его сейчас применили к другому продукту и попытались посмотреть на то, как эту технологию можно применить в классических продуктах. Насколько это будет применимо на дорогах общего пользования, не очень понятно. Но в специальных, наверное, задачах каких-то это наверняка найдет применение», – заявил глава Минпромторга. По словам Алиханова, России тоже интересны подобные задачи и такие технологии.
Глава Минпромторга сказал, что России необходимы дополнительные инвестиции для развития платформ, которые работают над электродвигателями или гибридизацией двигательной схемы автомобилей. Он привел в пример компанию «Кама», выпускающую автомобиль «Атом». «Это очень важный шаг, потому что это полностью наша платформа, разработанная с нуля <…>. Там все свое. И есть хорошая команда, собранная из целого ряда ведущих компаний – Сбера, Яндекса и ряда других. Эти ребята должны быть под давлением работы, не должны останавливаться», – заявил Алиханов.
В больших агломерациях – Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, городах-миллионниках – нужно расширять возможности для использования электрического транспорта, отметил министр. Он привел в пример Москву, где нет проблем с зарядными устройствами, и отметил бесплатную парковку для электромобилей. «Я отец троих детей. Моя супруга возит детей в школу, на кружки. И это огромная экономия [денег] на парковке. В три раза дешевле заряжать машину, чем заправлять», – сказал он. По его словам, для крупных агломераций и в случае езды на небольшие расстояния – это выгодный транспорт. К середине 2030-х гг., по его мнению, электродвижение в крупных агломерациях будет составлять более 50%.
«Смотреть на соперников, на конкурентов, безусловно, нужно. Повторять то, что они делают в плане индустриальных стратегий стесняться, точно не нужно. <…> Но надо понимать примерно, где мы находимся по сравнению с теми странами, которые сделали уже несколько шагов вперед. Может быть, все-таки нам придется повторять стратегии, которые они применяли пять-десять лет назад. Ничего страшного в этом нет. Мы должны этот путь пройти», – сказал Алиханов.
Американская Tesla представила «летающий» электромобиль Roadster в середине октября на презентации на ракетном полигоне SpaceX недалеко от Уэйко в Техасе. Во время презентации прототип автомобиля с воздушными двигателями, разработанными в сотрудничестве с инженерами SpaceX, поднялся по пандусу и совершил контролируемый переворот. Затем машина «подпрыгнула» и перевернулась над автомобилями Tesla, а также выполнила другие трюки, включая «прыжки» и перевороты в воздухе с помощью двигателей.