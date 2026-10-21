Что глава Минпромторга Антон Алиханов думает о новой Tesla Roadster

«Но ничего нового в этом решении нет, с учетом того, что они уже много лет приземляют ракету обратно на стартовую площадку. То есть весь технологический сценарий был разработан уже много лет назад. Они просто его сейчас применили к другому продукту и попытались посмотреть на то, как эту технологию можно применить в классических продуктах. Насколько это будет применимо на дорогах общего пользования, не очень понятно. Но в специальных, наверное, задачах каких-то это наверняка найдет применение», – заявил глава Минпромторга. По словам Алиханова, России тоже интересны подобные задачи и такие технологии.