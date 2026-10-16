Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
Главная / Авто /

Tesla представила «летающий» спорткар Roadster

Инна Шульгина

Tesla представила на ракетном полигоне SpaceX недалеко от Уэйко в Техасе новый спорткар Roadster. Компания возродила и обновила модель, производство которой было прекращено более десяти лет назад, пишет Bloomberg.

Во время презентации прототип автомобиля с воздушными двигателями, разработанными в сотрудничестве с инженерами SpaceX, поднялся по пандусу и совершил контролируемый переворот. Затем машина «подпрыгнула» и перевернулась над автомобилями Tesla, включая Tesla Semi, а также выполнила другие трюки, включая «прыжки» и перевороты в воздухе с помощью двигателей.

Автомобиль выполнен в аэрокосмическом стиле, он имеет два сиденья и систему управления Cybertruck. Tesla демонстрировала видео, на котором автомобиль разгоняется с нуля до 96 км/ч менее чем за 1 секунду. Ожидается, что спорткар поступит в производство не раньше 2028 г. Отмечается, что «летающая» версия доступна только в комплектации Rocket, и этот одноместный автомобиль не предназначен для использования на дорогах общего пользования.

Первую версию Roadster Tesla представила в 2017 г.: разгон до 100 км/ч за 1,9 сек., максимальная скорость более 400 км/ч, запас хода 1000 км. При этом Маск много лет не мог выпустить новый Roadster. Презентацию все время переносили.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её