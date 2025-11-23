Китаец нанял виртуальных киллеров для сына: новости, которые вы могли пропустить

Китаец нанял виртуальных киллеров для сына: новости, которые вы могли пропуститьВ Кремниевой долине готовы платить за нужные гены детей, а Маск вернул Сэму Альтману депозит за Tesla
На этой неделе стало известно, что Ford Focus эпоха окончилась: модель снята с производства. Между тем Илон Маск уже восемь лет не может выпустить новую Tesla Roadster. Китаец придумал оригинальный способ, как избавить сына от увлечения видеоиграми. Миллиардеры хотят заказывать себе детей с нужным набором генов, уверяет The Wall Street Journal. Пол Маккартни выпустил трек без мелодии и слов. Марк Цукерберг настаивает, чтобы ее работники заставляли вместо себя трудиться ИИ.
Focus оказался не в фокусе
14 ноября был выпущен последний автомобиль Ford Focus. Белый пятидверный хэтчбек сошел с конвейера на немецком заводе Saarlouis. Эта модель была настоящим хитом – 27 лет производства и 12 млн автомобилей, проданных по всему миру. Но в 2022 г. было объявлено, что через три года машину снимут с производства. Ford не очень много зарабатывает на легковых машинах, жаловался гендиректор Джим Фарли в интервью CAR Magazine год назад: в моду у покупателей вошли кроссоверы.
К тому же Ford решил перейти на производство электромобилей и избавлялся от балласта. В 2023 г. перестал выпускаться Ford Fiesta, годом ранее с западных рынков ушел Ford Mondeo, а в 2020 г. – Ford Ka. Их нишу должен занять гибридный кроссовер, но его покажут публике только в 2027 г. Однако в некоторых странах Ford продолжает выпускать свои легковушки. Например, Taurus можно купить на Ближнем Востоке, а в Китае – Mondeo (на самом деле это тот же Taurus, но по другим названием).
Киллеры для аватара сына
В Китае заботливый отец нанял опытных геймеров, чтобы те выслеживали сына в видеоиграх и беспощадно убивали его персонажей. Он надеялся, что отпрыск разочаруется в играх, наконец-то найдет работу и заживает нормальной жизнью. В конце концов сыну уже 23 года, а он безработный и не вылезает из компьютера.
Увы, способ не сработал. Сын спросил одного из геймеров, почему тот упорно преследует его. Тот честно рассказал, что его заказал родной отец. Это вызвало грандиозный скандал между родственниками. В конце концов папа с сыном помирились. Последний уверяет, что не впал в зависимость, а просто убивает время в ожидании следующей подходящей вакансии. Ведь он уже работал после школы в IT-компании. Правда, надолго его не хватило, и он уволился.
Адский плюшевый медведь
К списку родительских фобий прибавилась еще одна: милый плюшевый медведь Kumma, снабженный искусственным интеллектом. Ими торгует сингапуский стартап FoloToy, а внутри – чат-бот GPT-4o. Независимая исследовательская группа PIRG решила проверить, о чем же медведь может болтать с детьми. Выяснилось, что игрушка держится около 10 минут, а потом забывает, что ее собеседник ребенок, и охотно рассказывает про фетиши, болтает на другие темы 18+, а еще объясняет, как зажигать спички и где в доме можно найти ножи и лекарства.
Группа по защите прав потребителей Fairplay повторила эксперимент и пришла к тем же выводам. FoloToy отозвал игрушку, а OpenAI прекратил работать со стартапом. Fairplay не в первый раз выступает против слишком технологичных игрушек. В 2015 г. она возглавила кампанию против говорящей куклы Барби, оснащенной колонками, микрофоном и Wi-Fi. Ребенок мог задать ей вопрос, аудиофайл отправлялся на сервер компании Mattel и там компьютер записывал ответ. Куклу посчитали опасной, ведь она подслушивает разговоры, к тому же хакер может ее взломать и общаться с ребенком.
Настройка эмбриона
Миллиардеры из Кремниевой долины собираются редактировать гены человеческих эмбрионов, уверяет The Wall Street Journal в своем расследовании. Газета пишет про небольшой стартап Preventive, основанный Сэмом Альтманом и главой Coinbase Брайаном Армстронгом. Официально его цель – избавить людей от генетических заболеваний. Но газета уверяет, что у редактирования генов более амбициозные задачи.
По информации WSJ, у стартапа уже есть «подопытные»: семейная пара, опасающаяся за наследственность ребенка. И сейчас якобы выбирается страна, где провести эксперимент. Во многих государствах такие опыты строго запрещены. Так, китайский генетик Хэ Цзянькуй, создавший первых в мире генно-модифицированных детей, в 2019 г. был приговорен к штрафу и трем годам тюрьмы (но уже вышел на свободу и, говорят, снова занялся исследованиями).
Сам Preventive уверяет, что не планирует опытов над людьми, а только проводит доклинические исследования, насколько безопасно редактирование генов. Страшилки про то, что богатые люди по всему миру хотят заказывать наследников по своему желанию, появляются в прессе регулярно. С другой стороны, стартапов, исследующих редактирование человеческих генов, тоже немало. Самые известные, кроме Preventive – Orchid и Genomic Prediction (оценивают риск генетических заболеваний) и Herasight и Nucleus Genomics, которые уверяют, что могут предсказать IQ, рост и другие характеристики ребенка.
Пол Маккартни против ИИ
Пол Маккартни выпустил трек без мелодии и слов. Так он поучаствовал в кампании протеста британских музыкантов против ИИ. Им не нравится, что творчество ИИ используют в музыкальной индустрии, причем сам ИИ обучают на песнях реальных музыкантов. Подобные треки уже записали Кейт Буш, The Clash, Pet Shop Boys, Ханс Циммер и другие.
У Маккартни «песня» длится две минуты 45 секунд, примерно как With a Little Help From My Friends группы The Beatles. Почти минуту слышно шипение, как у магнитофона с пустой кассетой, потом 15 секунд стук, остаток трека снова занимает шипение. Так музыкант хочет сказать, что если дать ИИ волю, то оригинальная человеческая музыка исчезнет.
Вкалывает робот
Со следующего года Meta
В этом году Meta уже разрешила кандидатам на вакансии использовать ИИ на собеседованиях, запустила для сотрудников игру с использованием ИИ Level Up и попросила сотрудников добровольно похвастаться в отчете о проделанной работе, как они используют ИИ в работе. По информации Business Insider, для создания этих отчетов можно использовать внутреннего ИИ-бота, Metamate и Google Gemini.
Спорткар никак не разгонится
Илон Маск снова перенес презентацию обновленного Tesla Roadster. Он уже восемь лет обещает показать публике новую машину, но никак не получается. В этот раз презентация обещана 1 апреля 2026 г. Автожурналисты шутят, что в самой дате заложена вероятность переноса: в день дурака Маск может сказать, что это был розыгрыш.
Tesla Roadster – спортивный электромобиль, выпускавшийся в 2008-2012 гг. Именно такую машину Маск запустил в космос. Tesla анонсировала новый Roadster в 2017 г. и с тех пор кормит «завтраками» всех фанатов модели, даже тех, кто внес первый взнос за машину.
В этом месяце Альтман, гендиректор OpenAI, попытался отменить бронирование и вернуть депозит в $50 000. Это не удалось: электронный адрес, на который нужно было отправить запрос, оказался отключен. «Я понимаю задержки. Но 7,5 лет ожидания кажется слишком долгими сроком», – написал он в соцсети. После этого Маск заявил, что деньги вернулись Альтману через 24 часа после запроса.