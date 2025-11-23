Китаец нанял виртуальных киллеров для сына: новости, которые вы могли пропустить

К тому же Ford решил перейти на производство электромобилей и избавлялся от балласта. В 2023 г. перестал выпускаться Ford Fiesta, годом ранее с западных рынков ушел Ford Mondeo, а в 2020 г. – Ford Ka. Их нишу должен занять гибридный кроссовер, но его покажут публике только в 2027 г. Однако в некоторых странах Ford продолжает выпускать свои легковушки. Например, Taurus можно купить на Ближнем Востоке, а в Китае – Mondeo (на самом деле это тот же Taurus, но по другим названием).