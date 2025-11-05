ИИ торгуют криптой, как люди: новости, которые вы могли пропустить

Есть еще несколько нюансов. Первый это цена. $20 000 за дворецкого это не так много. Но дополнительно нужно платить подписку $499 каждый месяц, без которой робот превратится в тыкву. Вдобавок выяснилось, что робот не совсем настоящий робот: время от времени им будут дистанционно управлять люди. Когда задача окажется слишком сложной, подключится оператор в виртуальном костюме, который будет смотреть глазами Neo и двигать его тело.