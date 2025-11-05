ИИ торгуют криптой, как люди: новости, которые вы могли пропустить

ИИ торгуют криптой, как люди: новости, которые вы могли пропуститьВ Норвегии сделали «ужасного» домашнего робота-гуманоида, Оман собирается войти в клуб космических держав
На этой неделе стало известно, что сотрудники американских ИИ-компаний работают в более тяжелых условиях, чем китайцы на конвейере. Ученые провели эксперимент над плодами их трудов: ИИ дали поторговать криптой, акциями и сходить в зал игровых автоматов. Выяснилось, что искусственный разум почти не отличается от людского. Очень похож на человека и домашний робот Neo, но некоторые его особенности заставляют вздрагивать от страха. Из оптимистичных известий есть разве то, что Оман собирается войти в клуб космических держав.
ИИ-лудоман
ChatGPT стал совсем как человек, выяснили ученые, поэкспериментировав с разными ИИ. Им позволили торговать криптовалютой, акциями на фондовом рынке США и играть в азартные игры. Разницы с людьми не обнаружилось: большинство ИИ просаживают деньги, но верят, что отыграются.
Лаборатория nof1 дала ИИ по $10 000 и пустила торговать криптовалютами. В эксперименте под названием Alpha шесть нейросетей получили одинаковые промпты, доступ к индикаторам и право торговать ограниченным набором монет, чтобы избежать шиткоинов. Решения об открытии сделок, стоимости ордеров, плече и размере риска ИИ принимает сам. Особую напряженность действу придает то, что это не симуляция: торги идут настоящими деньгами на бирже Hyperliquid.
На момент сдачи этой статьи лидером был DeepSeek V3.1 Chat, который почти удвоил первоначальную сумму. За ним шел Qwen 3 Max, увеличивший депозит на 50%. Остальные были в минусе. Причем если Claude 4.5 Sonnet и Grok 4 периодически выходили «в ноль», то Chat GPT 5 и Gemini 2.5 Pro уже потеряли 60-70%.
Результат еще не окончательный: эксперимент идет с 17 октября до 3 ноября (по московскому времени он закончится в два часа ночи 4 ноября).
Между тем в Южной Корее исследователи Института науки и технологий Кванджу (GIST) дали ИИ по $100 и отправили в зал игровых автоматов – на этот раз и деньги, и зал были виртуальными. Автоматы запрограммировали на выигрыш трехкратного размера ставки с 30%-ной вероятностью. То есть на длительном отрезке времени проигрыш неминуем.
В какой-то момент исследователи дали GPT-4o-mini, Gemini 2.5, Claude 3.5 и Haiku полную свободу: те могли сами решать, делать или не делать ставку в этом раунде и сколько долларов ставить на кон. Без контроля ИИ быстрее всего становились банкротами по сравнению с тем, когда ученые разными способами ограничивали их тягу к риску. Особенно поразило исследователей, что в разговорах с ними ИИ уверяли, что могут заранее почувствовать, когда выпадет выигрыш, или что в «одноруком бандите» прошлые результаты влияют на будущие.
А что на фондовом рынке? В этом году ученые университета Эдинбурга пустили ИИ торговать в исторической симуляции, копирующей американский рынок в течение 20 лет. Нейросети не смогли обыграть индексы. Они повторяли человеческие ошибки в инвестировании: осторожничали во время бума и агрессивно пытались отыграть потери, когда рынок падал.
Тем, кто спрашивает у ИИ совета по инвестициям, стоит призадуматься.
Сапожник без сапог
Где-то здесь явно есть подвох. Сотрудники ИИ-компаний работают в условиях худших, чем китайцы на конвейере. У тех система 9-9-6 (с девяти до девяти шесть дней в неделю), а у высокооплачиваемых ИИ-инженеров 0-0-2. То есть с полуночи до полуночи, вместо выходного – двухчасовой перерыв, пишет The Wall Street Journal. «По сути, мы пытаемся за два года пройти 20 лет научного прогресса», – объясняет такую спешку Джош Бэтсон, научный сотрудник компании Anthropic, выпускающая большую языковую модель Claude. Но остается вопрос: почему же разработчики ИИ не используют свой ИИ, чтобы он работал вместо них?
Источники газеты уверяют, что некоторые стартапы включили в трудовые договоры условие о рабочей неделе более 80 часов и стали заказывать по выходным готовую еду в офис. Но многие обошлись без этого: специалисты по ИИ добровольно уходят с головой в работу, отчасти опасаясь жесткой конкуренции за высокооплачиваемую работу, отчасти из любопытства и энтузиазма.
Апарна Ченнапрагада, директор по продуктам Microsoft в области ИИ, никогда прежде не видела такого темпа развития. Раньше между научным прорывом и запуском продуктов на его основе проходило несколько лет. Теперь все укладывается в промежуток между четвергом и пятницей, говорит она. Она разработала ряд инструментов на основе ИИ, которые облегчают ей работу. Но все равно постоянно остается на «вторую смену», которая не предусмотрена в контракте.
Слуга из фильмов ужаса
Интернет обсуждает домашнего робота Neo от норвежского стартапа 1X. Выглядит он весьма многообещающе, но некоторые нюансы заставляют вздрагивать от ужаса.
Рост гуманоида 165 см, весит он 30 кг, при этом поднимает груз до 70 кг. Умеет загружать посуду в посудомойку, заправлять постель, поливать растения и делать за вас другую работу по дому. Еще с ним можно поговорить. Правда, взять на прогулку не получится: робот боится влаги и грязи. На Neo открыт предзаказ, первые механические слуги поступят клиентам в 2026 г.
Есть еще несколько нюансов. Первый это цена. $20 000 за дворецкого это не так много. Но дополнительно нужно платить подписку $499 каждый месяц, без которой робот превратится в тыкву. Вдобавок выяснилось, что робот не совсем настоящий робот: время от времени им будут дистанционно управлять люди. Когда задача окажется слишком сложной, подключится оператор в виртуальном костюме, который будет смотреть глазами Neo и двигать его тело.
Клиент сможет контролировать только время, когда оператору нельзя вмешиваться в работу робота, и комнаты, куда нельзя заходить. То есть счастливые владельцы будут платить $499 в месяц, чтобы сотрудники сервис-центра где-нибудь в Азии видели, что происходит у них дома. В виде утешения 1X обещает, что лица хозяев нельзя будет разглядеть, они будут размываться.
Затем интернет-пользователи обнаружили, что Neo можно купить в трех расцветках, в том числе абсолютно черного. Это тут же породило множество мемов про современное рабство. А учитывая, что вместо черного робота время от времени трудится живой азиат, управляя онлайн, получается совсем фантасмагоричная картина современного киберпанка.
Есть еще один нюанс. Каковы шансы, что управление роботом перехватит какой-нибудь хакер? Только представьте, что у вас дома посреди ночи оживает существо, способное поднимать 70 кг, развивать скорость до 12 км/ч, открывать двери и держать в руках различные предметы – и оно находится под полным контролем злоумышленника.
Мама, нас грабят!
Представьте: ребенок посылает вам в мессенджер фотографию или видео с открытой в квартиру дверью, а на пороге стоит бородатый мужчина в неопрятной поношенной одежде, похожий на бездомного. Подпись гласит: «Ты знаешь этого человека? Он говорит, что твой знакомый». Вы в ужасе пишете, что впервые его видите. В ответ приходит новое фото: этот человек сидит на вашей кухне. «Он попросил напиться, я впустил, сидим болтаем», – пишет ребенок. На следующей фотографии мужчина спит в вашей кровати.
На самом деле изображения мужчины сгенерированы ИИ. А вся история в тех или иных вариациях – пранк, ставший популярным во всем мире. Довольные дети скидывают скриншоты переписки с родителями в свои блоги, порой снабжая тэгом #homelessmanprank или #homelessman. А в Китае такие же розыгрыши вошли в моду у женщин, которые хотят проверить реакцию партнера. Они пишут, что пожалели бездомного и привели в дом, чтобы накормить.
Но смешно не всем. Некоторые пранкеры пишут, что им стало страшно находиться в одном доме с незнакомцем. У родственников сдают нервы, они вызывают полицию. Сгенерировать можно не только изображение бомжа. Продвинутый шутник послал родным фотографию грабителей в квартире: полицейские примчались тут же, причем не одни, а со спецназом.
Стражи порядка по всему миру, включая США (Мичиган, Нью-Йорк, Висконсин и т. д.), британский город Дорсет, департамент полиции Ирландии, выпустили официальные предупреждения: такие шутки опасны, они отвлекают от действительно важных вызовов и дегуманизируют бездомных. В Массачусетсе за умышленное сообщение ложной информации в экстренную службу могут присудить штраф до $1000 или до 2,5 г. заключения. В Китае грозит штраф до 500 юаней ($70) или 10 суток заключения.
Спирт и яичница с беконом под запретом
Европа размышляет, не признать ли этанол опасным веществом, повышающим риск развития рака, а британские ученые по той же причине требуют запретить бекон. Пожарить яичницу с беконом и запить пивом выглядит все более рискованным делом.
Рабочая группа Европейского агентства по химическим веществам (ECHA) рекомендовала классифицировать этанол как канцероген. А еще официально признать, что он увеличивает риск осложнений при беременности. Окончательное решение ECHA вынесет в ноябре, потом его должна будет обсудить Еврокомиссия и другие инстанции.
Положительное решение не должно сильно отразиться на рынке спиртных напитков. Разве что предупреждения о его вреде станут более пугающими. А вот многие дезинфицирующие средства для рук и моющие средства, используемые в больницах, могут оказаться под запретом. Медики в ужасе: альтернативы или еще токсичнее (например, изопропанол), или сильно дороже.
Между тем в Великобритании профессор Крис Эллиотт требует запретить наконец-то бекон и ветчину. Его полностью поддерживают ученые ВОЗ. Эллиотт – основатель Института глобальной продовольственной безопасности в Университете Квинс и бывший советник правительства. В статье в газете Mirror он объясняет, что ВОЗ еще 10 лет назад признала бекон и ветчину канцерогенами первой группы, наравне с табаком. С тех пор появились новые доказательства этого, но мясным ядом вовсю продолжают торговать.
Дело в том, что в традиционном рецепте мясо обрабатывают нитритами, чтобы придать розовый оттенок и увеличить срок хранения. Сочетание нитритов и методов обработки приводит к тому, что съеденные за день 50 граммов обработанного мяса увеличивают на 18% риск возникновения колоректального рака – это четвертый по распространенности вид рака в Великобритании. Есть в магазинах бекон без нитритов, но он считается экологичной продукцией для сторонников ЗОЖ и занимает в Великобритании не более 10% рынка.
Космодром среди пустыни
Оман строит собственный Байконур. С нуля, посреди пустыни, с видом на Аравийское море. У космодрома Etlaq будут три площадки для запуска, чтобы с него могло стартовать все: от небольших суборбитальных ракет для научных экспериментов до сверхтяжелых гигантов для полетов на Марс. Если все пойдет по плану, в 2027 г. Оман присоединится к избранному клубу: сейчас только у 12 стран есть инфраструктура для космических запусков.
Между тем рынок космической индустрии в мире оценивается в $630 млрд и должен вырасти в ближайшее десятилетие на 300%. Более половины из 22 действующих космодромов мира находятся в России, Китае или США. На Ближнем Востоке и в Африке их нет. Между тем спрос есть: страны Ближнего Востока и Африки ведут космические программы на $18 млрд в год. Так, ОАЭ в 2020 г. вместе с Японией запустило зонд к Марсу и планирует беспилотную миссию к поясу астероидов в 2028 г. А Саудовская Аравия разработала и вывела с посторонней помощью на орбиту ряд спутников.
Оман отлично подходят для космодрома. Чем ближе к экватору, тем быстрее вращение Земли и менее мощная ракета требуется для вывода одинаковой массы груза. Ближе Etlaq к экватору только космодром Европейского космического агентства во Французской Гвиане. Космическая программа работает в Омане в рамках проекта Vision 2040, который должен избавить бюджет от зависимости от нефтяных доходов.
Первый запуск с Etlaq состоялся в декабре 2024 г. Пионером стала небольшая 6,5-метровая исследовательская ракета, произведенная в Омане. Еще два запуска, которые должны были состояться в этом году, отменены: сначала из-за сильного ветра, затем из-за обнаруженных технических проблем. Впрочем, Илон Маск сумел запустить Falcon 1 в космос только с четвертой попытки, а миссия «Аполлона» началась с пожара на стартовой площадке и гибели трех астронавтов.