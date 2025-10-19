В Европе признали колбасу мясом: новости, которые вы могли пропустить

В Европе признали колбасу мясом: новости, которые вы могли пропуститьА Казахстан простил Дурова за купание в озере Кольсай
На этой неделе стало известно: Европарламент проголосовал за то, чтобы колбаса была признана мясом, теперь закон пытаются отменить. Японцам запретили сидеть в смартфоне больше двух часов. Deloitte поймали на галлюцинациях. Бункеры становятся новым трендом ритейла. Казахстан простил предпринимателя Павла Дурова за купание в неположенных местах. Австралийцы и вьетнамцы выстроились в очереди за золотом. Instagram
Колбаса – это мясо
Европарламент запретил использовать 29 слов, вроде «бургер», «колбаса», «стейк», для названия продуктов, сделанных из растительных аналогов мяса. Теперь эти слова могут появляться только на этикетках продуктов, сделанных из животных или животными в случае слова «яйцо».
Решению предшествовали бурные дебаты. Сторонники законопроекта уверяли, что он «сделает этикетки честными», «защитит фермеров» и «не даст ввести потребителей в заблуждение». Противники парировали, что «потребители не дураки», «название веганский шницель помогает лучше понять, что это за продукт», а «ЕС поставит вне закона устоявшиеся названия вроде колбасы тофу». В итоге закон был принят 355 голосами против 247. Возможно, сыграла роль поддержка канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего: «Колбаса – это колбаса. Она не бывает веганской».
Теперь разворачивается кампания, чтобы отменить закон. Шансы есть: ведь чтобы вступить в действие, законопроект должен быть одобрен Европейской комиссией и странами ЕС.
Смартфон оказался вне закона
Пользоваться смартфоном не более двух часов в день – такой закон вступил в силу в японском городе Тоёакэ. Городской совет обеспокоен тем, что вместо сна и общения с семьей люди утыкаются в телефоны. Молодые японцы проводят в интернете по будням чуть более пяти часов, выяснил в этом году опрос Агентства по делам детей и семей. Вдобавок власти велели детям с шести до 12 лет не пользоваться ими после 21:00, а для подростков и взрослых установили дедлайн в 22:00.
Население города – 69 000 человек. Некоторые довольны инициативой. Другие, наоборот, подняли волну возмущения, что власти лезут в их личную жизнь. Возможно, они разучились читать длинные тексты. Нюанс в том, что никаких наказаний за нарушение не предусмотрено. Это признают сами власти. Закон на самом деле не закон, а напоминание и повод задуматься. Как сказал один из главных лоббистов закона, мэр Тоёакэ Масафуми Коки: «Услышав про два часа, люди приостановятся и задумаются о том, как долго они сидят в телефоне. В этом весь смысл».
Deloitte использовал фантазию
Консультантам из Deloitte пришлось вернуть Австралии часть из $440 000, заплаченных за заказанный отчет. В декабре 2024 г. австралийский департамент занятости и трудовых отношений нанял Deloitte для проведения независимой проверки системы Targeted Compliance Framework (TCF) и ее IT-алгоритмов. Эта система автоматически налагает штрафные санкции на получателей соцпособий, которые не выполняют условия их предоставления.
В июле отчет был опубликован на сайте департамента. Вскоре профессор Сиднейского университета доктор Кристофер Радж написал чиновникам письмо, что в нем есть множество ошибок. Самыми вопиющими были ссылки на несуществующие работы профессора Лизы Бёртон Кроуфорд из Сиднейского университета и профессора Бьёрна Регнелля из университета Лунда в Швеции, а также выдуманная цитата из решения Федерального суда. Имя судьи, кстати, тоже оказалось написано с ошибкой.
В итоге Deloitte удалила десятки несуществующих ссылок и сносок, переписала список литературы, исправила многочисленные орфографические ошибки и перезалила отчет. Но профессор Кристофер Радж все равно остался недоволен. Он заявил, что все ошибки – это не человеческий фактор, а галлюцинации ИИ, который сгенерировал отчет. И, судя по новой версии, исправлять ошибки тоже поручили ИИ. Deloitte косвенно это подтвердила: в разделе о методологии исправленного отчета появилась фраза, что при его создании использовалась Azure OpenAI GPT-4o.
В публичных заявлениях компания настаивает на том, что работа выполнена добросовестно: хотя «некоторые сноски и ссылки были неверными», все равно «суть независимого обзора сохранена и рекомендации не претерпели никаких изменений». С 2021 г. Deloitte заключила контрактов с одним только департаментом занятости и трудовых отношений Австралии почти на $25 млн. Австралийские чиновники пока не комментируют, будут ли они продолжать сотрудничество.
Мой подвал – моя крепость
Бункеры становятся новым трендом ритейла. Финляндия построила столько бункеров, что в них может укрыться почти вся страна — около 50 500 убежищ, пишет Bild. Их хватит для 4,8 млн из 5,5 млн жителей Финляндии. В Германии, например, бункеров хватит только на 480 000 жителей из 84,7 млн.
Дело в том, что по закону в каждом здании больше 1200 кв. м должен быть укрепленный подвал – это наследие Зимней войны 1939–1940 гг. Самый крупный такой бункер находится в Хельсинки. Он расположен на глубине 20 м и вмещает 6000 человек. Строительство и содержание таких убежищ обходится дорого, но, как правило, это помещения двойного назначения. В мирное время здесь могут быть расположены фитнес-центры, детские игровые комнаты, хоккейные арены или парковки.
Чего в убежищах нет, так это еды и лекарств. Каждый финн должен иметь дома «тревожный чемоданчик» с едой на 72 часа, фонариком, батарейками, спальником, лекарствами и т. д.
Между тем Южная Корея впервые построит ядерный бункер для гражданских на случай ядерного удара. Его разместят на третьем подвальном уровне нового жилого комплекса в районе Гарак-дон (округ Сонпха-гу), сообщает Korea Herald. В строй введут в 2028 г., он способен дать защиту на 14 дней для 1020 человек. Учитывая, что в жилом комплексе 1240 квартир, после первых сирен может начаться «Игра в кальмара».
О том, что в США строят бункер-люкс для богатых людей, писала в начале года Daily Mail. В нем будут комфортные номера, бассейн, ресторан, боулинг, скалодром и прочие блага, а расположен он по чистому совпадению неподалеку от Белого дома.
Среди менее богатых американцев тоже есть спрос на личные укрытия. Правда, тренд этого года – убежища, рассчитанные не на ядерный удар, а на случай утечки опасных вирусов и другого биологического оружия. Они дешевле, ведь не нужны мощные стены: достаточно герметичности и хороших фильтров воздуха.
Дуров искупался бесплатно
Основателя Telegram Павла Дурова хотели оштрафовал в Казахстане на сумму, аналогичную $72. А все потому, что он выложил в своем блоге ролик, где купается в заповедных Кольсайских озерах. Это строго запрещено, но на месте его не поймали. А на этой неделе министерство экологии Казахстана объявило, что не имеет претензий к предпринимателю.
Во-первых, служебная проверка обнаружила, что в месте входа в воду не было предупреждающих знаков. Во-вторых, купание не повлияло на экологическую стабильность территории. В-третьих, у блога Дурова более 10 млн подписчиков, плюс новость разместили СМИ по всему миру. Теперь о Кольсайских озерах знают те, кто иначе в жизни бы о них не услышал. Остается единственный вопрос: а простят ли, как Павла, и казахских чиновников? Например, тех, кто отвечал за установку знаков «Купаться запрещено»?
Золотая лихорадка вернулась
Австралийцы выстраиваются в очереди за золотом: цены на этот металл достигли очередного исторического максимума. В четверг к 15:00 у входа в сиднейский магазин ABC Bullion стояло на улице около сотни желающих приобрести слитки. Гендиректор сети ABC Bullion Джордан Элисео сообщил, что каждый день магазины компании в Сиднее, Мельбурне, Перте и Брисбене посещают около 1000 человек. Очереди в розничных магазинах росли еще на прошлой неделе, но стремительный взлет цен на золото на этой неделе привел к тому, что у крупных торговцев очереди растянулись на целый квартал.
Во Вьетнаме та же картина, отчитывается газета VnExpress. На фоне низких ставок по депозитам многие стремятся купить физическое золото, надеясь тем самым преумножить сбережения. Сложность в том, что в одни руки отпускают не более 3,75 г за раз. Поэтому люди занимают очередь в 4 утра каждый день. Во многих магазинах золото заканчивается в наличии к полудню. Государственный банк Вьетнама предупредил, что золото остается волатильной инвестицией, и призвал покупателей действовать осмотрительно.
Крутые, но малоизвестные
Instagram запустил собственный аналог «Оскара» для блогеров – премию «Кольца» (Rings). Как недавно заявил Марк Цукерберг, аудитория соцсети достигла 3 млрд. Из них всего лишь 25 блогеров получают «кольца». Одно кольцо настоящее, сделанное дизайнером Грейс Уэльс Боннер. Второе – виртуальное, которое показывается в блоге.
Кто именно станет призером, решает жюри из звездных фамилий: режиссер Спайк Ли, звезда регби Илона Махер, визажист Пэт Макграт, дизайнер Марк Джейкобс, актриса Яра Шахиди, художница KAWS и другие. 25 победителей объявили на этой неделе. Как отмечают некоторые СМИ, «кольца» присуждались явно не по числу подписчиков. Похоже, жюри обращало внимание на необычный и значимый контент. Поэтому в комментариях к списку лауреатов немало высказываний на тему «кто все эти люди?».