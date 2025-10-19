В Европе признали колбасу мясом: новости, которые вы могли пропустить

Население города – 69 000 человек. Некоторые довольны инициативой. Другие, наоборот, подняли волну возмущения, что власти лезут в их личную жизнь. Возможно, они разучились читать длинные тексты. Нюанс в том, что никаких наказаний за нарушение не предусмотрено. Это признают сами власти. Закон на самом деле не закон, а напоминание и повод задуматься. Как сказал один из главных лоббистов закона, мэр Тоёакэ Масафуми Коки: «Услышав про два часа, люди приостановятся и задумаются о том, как долго они сидят в телефоне. В этом весь смысл».