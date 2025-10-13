В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер к 2028 году
Власти Сеула, столицы Южной Кореи, совместно с корпорацией Seoul Housing and Communities Corp. планируют к 2028 г. построить в городе первый гражданский ядерный бункер. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на источник.
Убежище будет предназначено для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак.
Предполагается, что бункер будет расположен под высотным жилым комплексом. Жилая часть будет включать в себя 16 многоквартирных домов, в которых смогут проживать до 1240 человек. Он будет построен на месте бывшего следственного изолятора Сондон.
Бункер будет располагаться на третьем цокольном этаже комплекса и занимать площадь в 2147 кв. м.
Убежище будет оборудовано системами вентиляции, хранения воды, водоснабжения и канализацией. Это позволит его обитателям выживать в течение 14 дней.
При этом в мирное время помещение бункера будет использоваться в качестве общественного фитнес-центра.
В качестве ключевых факторов, лежащих в основе проекта, были названы растущие военные угрозы со стороны Северной Кореи и нестабильность в сфере глобальной безопасности, включая российско-украинский конфликт.
Как сообщает The Korea Herald, правительство Сеула обозначило строительство подобных убежищ в качестве ключевого проекта в рамках своего плана «Оборона Сеула 2030», объявленного в марте 2024 г.