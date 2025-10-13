Минэкологии Казахстана не нашло нарушений в купании Дурова в озере Кольсай
Министерство экологии Казахстана не выявило нарушений в действиях основателя Telegram Павла Дурова, который во время поездки в республику искупался в озере Кольсай на территории нацпарка Алма-Атинской области. Об этом сообщили в ведомстве.
Минэкологии провело служебное расследование и обнаружило, что возле озера Кольсай-2 не было никаких предупреждающих знаков о запрете на купание.
«В связи с этим в данных действиях нарушение не усматривается. Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории», – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что инцидент показал необходимость более четкого информирования туристов о правилах поведения в охраняемых природных зонах. При этом опубликованное видео, по мнению министерства, сыграло положительную роль в популяризации страны, показав природную красоту Казахстана для аудитории больше 10 млн подписчиков.
«Такой охват является значимым вкладом в продвижение туристического потенциала страны», – добавили в министерстве.
7 октября Дуров, посетивший Казахстан для участия в форуме Digital Bridge в Астане, опубликовал в соцсетях видео своего купания в Кольсайских озерах. 13 октября зампред комитета административной полиции Казахстана Алексей Милюк сообщал, что предпринимателю может грозить штраф около $70 за купание в охраняемом природном водоеме.