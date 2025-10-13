Газета
Дуров может получить штраф за купание в заповедном озере Казахстана

Ведомости

Основатель мессенджера Telegram может получить штраф в размере около $70 за купание в охраняемом Кольсайсом озере Казахстана. Минэкологии республики рассматривает этот вопрос, сообщил зампредседателя комитета административной полиции республики Алексей Милюк. Его слова передает издание Zakon.kz.

«Что касается купания в запрещенной зоне – это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне, это протоколы, штрафы, это отнесено к компетенциям министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности», – объяснил Милюк.

Он отметил, что минимальной мерой наказания для Дурова может стать предупреждение, максимальной – «до 10 месячных расчетных показателей», что составляет около $70.

7 октября Дуров опубликовал видео своего купания в озере на территории государственного национального природного парка «Кольсайские озера». Это запрещено, в частности, из-за их низких температур: даже летом вода здесь не прогревается выше +6... +8 градусов.

