Дуров может получить штраф за купание в заповедном озере Казахстана

«Что касается купания в запрещенной зоне – это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне, это протоколы, штрафы, это отнесено к компетенциям министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности», – объяснил Милюк.