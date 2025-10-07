Дурова могут оштрафовать за купание в охраняемом озере в Казахстане

1 октября «Ведомости» писали, что Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане, попечителем которой он является. Дуров также принял участие в пленарной сессии форума Digital Bridge в Астане 2 октября. Он заявил, что Telegram запустит новый проект на стыке искусственного интеллекта и блокчейна, который будет работать на суперкомпьютере в Казахстане.