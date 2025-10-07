Дурова могут оштрафовать за купание в охраняемом озере в Казахстане
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал видео своего купания в озере на территории государственного национального природного парка «Кольсайские озера» в Казахстане. Он разместил запись в истории в своем Telegram-канале.
По данным издания Orda.kz, купание в заповедной зоне является административным нарушением, за которым может последовать штраф. Отмечается также, что купание в озерах запрещено в частности и из-за их низких температур: даже летом вода здесь не прогревается выше +6 – +8 градусов.
1 октября «Ведомости» писали, что Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане, попечителем которой он является. Дуров также принял участие в пленарной сессии форума Digital Bridge в Астане 2 октября. Он заявил, что Telegram запустит новый проект на стыке искусственного интеллекта и блокчейна, который будет работать на суперкомпьютере в Казахстане.