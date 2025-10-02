Газета
Технологии

Telegram запустит в Казахстане ИИ-проект с блокчейном на суперкомпьютере

Ведомости

Telegram запустит новый проект на стыке искусственного интеллекта и блокчейна, который будет работать на суперкомпьютере в Казахстане. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров, выступая на пленарной сессии форума Digital Bridge в Астане.

По его словам, в Астане открыта ИИ-лаборатория Alem.AI, где будет реализован первый совместный проект Telegram и казахстанского суперкомпьютерного кластера.

«Эта технология позволит более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться в децентрализированной компьютерной системе в частном, транспарентном порядке», – отметил Дуров (цитата по ТАСС).

По его словам, первой площадкой для внедрения станут мини-приложения внутри Telegram.

Он подчеркнул, что казахстанский суперкомпьютер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для нового проекта.

«Это станет новым этапом для Telegram и его миллиардного сообщества пользователей. Мы уже заложили основу», – сказал он.

Власти Казахстана до этого сообщали, что суперкомпьютер, созданный на базе чипов Nvidia, обладает мощностью порядка двух эксафлопсов и входит в число наиболее производительных в мире.

1 октября сообщалось, что Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане, попечителем которой он является. Основатель Telegram прогулялся по кампусу и пообщался со школьниками. Он рассказал ученикам о своих первых шагах в программировании и о будущем искусственного интеллекта.

