Telegram запустит в Казахстане ИИ-проект с блокчейном на суперкомпьютере

1 октября сообщалось, что Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане, попечителем которой он является. Основатель Telegram прогулялся по кампусу и пообщался со школьниками. Он рассказал ученикам о своих первых шагах в программировании и о будущем искусственного интеллекта.