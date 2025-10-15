Цена на золото впервые превысила $4200 за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории достигла $4210 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
В 05:46 мск золото торговалось на уровне $4200. По состоянию на 07:53 мск показатель снизился до $4199,1.
13 октября цена фьючерса на золото на Comex впервые превысила $4100 за унцию.
Спрос на драгметалл растет на фоне приостановки работы федерального правительства США впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений. Причиной стало отсутствие принятого бюджета на новый финансовый год.