Цена фьючерса на золото достигла рекордных $4100 за унцию
Стоимость фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $4100 за унцию, следует из данных торговой площадки.
Котировки декабрьского фьючерса на золото выросли на 2,55% и достигли $4102,47 за унцию по состоянию на 13:52 мск.
8 октября цена фьючерса на золото на Comex выросла до $4054,9. Рост спроса на драгметалл произошел на фоне приостановки работы федерального правительства США впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия принятого бюджета на новый финансовый год.
Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка называли ключевой причиной роста стоимости золота то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные драгметаллом. Золото также рассматривается как средство защиты от неопределенности в американской политической системе.