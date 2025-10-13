Цена фьючерса на золото достигла рекордных $4100 за унцию

8 октября цена фьючерса на золото на Comex выросла до $4054,9. Рост спроса на драгметалл произошел на фоне приостановки работы федерального правительства США впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия принятого бюджета на новый финансовый год.