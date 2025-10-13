Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена фьючерса на золото достигла рекордных $4100 за унцию

Ведомости

Стоимость фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $4100 за унцию, следует из данных торговой площадки.

Котировки декабрьского фьючерса на золото выросли на 2,55% и достигли $4102,47 за унцию по состоянию на 13:52 мск.

8 октября цена фьючерса на золото на Comex выросла до $4054,9. Рост спроса на драгметалл произошел на фоне приостановки работы федерального правительства США впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия принятого бюджета на новый финансовый год.

Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка называли ключевой причиной роста стоимости золота то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные драгметаллом. Золото также рассматривается как средство защиты от неопределенности в американской политической системе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь