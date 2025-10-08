Стоимость фьючерса на золото достигла исторического максимума в $4050 за унцию
Стоимость фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории увеличилась до $4054,9. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 9:00 мск показатель незначительно снизился до $4054 за унцию. Рост при этом продолжает фиксироваться на уровне 1,24%. В 08:05 мск тройская унция драгметалла на бирже стоила $4051,8 (+0,36%). К 08:15 мск золото торговалось на уровне $4052,7 за унцию (+0,38%).
6 октября стоимость фьючерса на золото приблизилась к $4000 за унцию и впервые достигла показателя в $3960. 30 сентября стоимость драгметалла на Comex достигла рекордных $3910 за унцию, 29 сентября – $3840 за унцию.