Стоимость фьючерса на золото достигла исторического максимума в $4050 за унцию

По состоянию на 9:00 мск показатель незначительно снизился до $4054 за унцию. Рост при этом продолжает фиксироваться на уровне 1,24%. В 08:05 мск тройская унция драгметалла на бирже стоила $4051,8 (+0,36%). К 08:15 мск золото торговалось на уровне $4052,7 за унцию (+0,38%).