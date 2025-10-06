Стоимость золота приблизилась к $4000 за унцию

Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка отмечали, что ключевая причина роста стоимости драгметалла заключается в том, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Кроме того, золото рассматривается как средство защиты от неопределенности в политической системе США.