Стоимость золота приблизилась к $4000 за унцию

Цена фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась до $3960 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:55 мск стоимость драгметалла выросла на 1,55% и составила $3969,4.

30 сентября стоимость фьючерса на золото на Comex достигла рекордных $3910 за унцию. 29 сентября цена фьючерса на золото превысила $3840 за унцию.

Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка отмечали, что ключевая причина роста стоимости драгметалла заключается в том, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Кроме того, золото рассматривается как средство защиты от неопределенности в политической системе США.

