Биржевая цена на золото установила новый рекорд

Как отмечает издание, перспектива прекращения работы правительства США еще больше укрепила цены на золото, которое рассматривается как средство защиты от неопределенности в политической системе страны. В 2025 г. центральные банки нарастили запасы золота, поскольку драгметалл рассматриваются как противовес основной мировой резервной валюте – американскому доллару.