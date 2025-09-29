Газета
Биржевая цена на золото установила новый рекорд

Ведомости

Цена фьючерса на золото на товарной бирже Comex поднялась выше $3840 за унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 13:20 мск стоимость драгметалла выросла на 0,84% и достигла $3840,9.

Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка называют основной причиной роста стоимости драгметалла то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные золотом.

Как отмечает издание, перспектива прекращения работы правительства США еще больше укрепила цены на золото, которое рассматривается как средство защиты от неопределенности в политической системе страны. В 2025 г. центральные банки нарастили запасы золота, поскольку драгметалл рассматриваются как противовес основной мировой резервной валюте – американскому доллару.

23 сентября цена фьючерса на золото на Comex впервые в истории превысила $3800 за унцию. Стоимость драгметалла увеличилась на 0,75% до $3803,6.

