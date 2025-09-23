Цена на золото впервые в истории поднялась выше $3800
Цена фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $3800 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11:55 мск цена на золото выросла на +0,75% и составила $3803,6.
22 сентября цена на золото вновь обновила исторический рекорд и поднялась выше отметки в $3750 за унцию.
До этого цена на драгметалл установила рекорд 17 сентября и превысила $3744 на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США впервые в 2025 г. опустить базовую процентную ставку на 0,25 п. п. до 4–4,25% годовых.
По данным Bloomberg, с начала 2025 г. мировые цены на золото обновляли рекорды более 30 раз. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин заявил «Ведомостям», что цены на драгметалл растут прежде всего из-за ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС США, экономика которой демонстрирует признаки охлаждения. Это происходит на фоне ослабления доллара США, что обычно позитивно влияет на товарные рынки и золото.