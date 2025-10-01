Цена на золото превысила 3900 за тройскую унцию

29 сентября цена фьючерса на золото на Comex поднималась выше $3840 за унцию. Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка отмечали, что ключевая причина роста стоимости драгметалла заключается в том, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные золотом.