Цена на золото превысила 3900 за тройскую унцию
Цена фьючерса на золото на товарной бирже Comex поднялась до рекордных $3910 за унцию, следует из данных торгов.
Данные приводятся на 19:20 (21:20 мск) 30 сентября. К 23:10 30 сентября (01:10 мск 1 октября) стоимость золота снизилась до $3875.
29 сентября цена фьючерса на золото на Comex поднималась выше $3840 за унцию. Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка отмечали, что ключевая причина роста стоимости драгметалла заключается в том, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, обеспеченные золотом.