Серебро обогнало золото по темпам удорожания в 2025 году
С начала 2025 г. стоимость серебра на лондонской бирже увеличилась на 70%, тогда как золото подорожало только на 55%. Об этом пишет Bloomberg.
Оба драгметалла пользуются повышенным спросом со стороны инвесторов, которые выбирают инвестировать в них в периоды экономической нестабильности и ослабления валюты. При этом серебро в отличие от золота имеет широкое практическое применение. Драгметалл используют в медицинских приборах, электромобилях, аккумуляторах и солнечных батареях. Кроме того, серебро дешевле золота, что делает его более доступным для розничных инвесторов.
Отмечается, что мировой спрос на серебро опережает добычу на рудниках уже четыре года подряд, что подрывает резервный запас металла. Американские пошлины на импортируемые металлы также подстегнули покупки, еще больше сократив запасы.
14 октября стоимость фьючерсов на золото и серебро с поставкой в декабре на товарной бирже Comex превысила $4180 и $52 соответственно. К 7:57 мск цена золота достигала $4182,2 за унцию, стоимость серебра к 8:02 мск составила $52,36 за унцию.
Днем ранее цена фьючерса на золото на Comex впервые в истории поднялась выше $4100 за унцию. Рост обусловлен приостановкой работы федерального правительства США впервые почти за семь лет из-за непринятого бюджета на новый финансовый год. Одновременно с этим американский президент Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из Китая. Это вызвало резкое падение котировок на криптовалюты.