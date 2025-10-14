Стоимость золота и серебра достигла исторических максимумов

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР. Это вызвало резкое падение котировок на криптовалюты. Почти сразу после объявления Трампа биткойн потерял в стоимости около $6000, опустившись до $111 615. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $113 504 на бирже Binance.