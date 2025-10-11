Газета
Инвестиции

Биткойн потерял около $6000 на фоне угрозы Трампа по тарифам на товары из КНР

Ведомости

Биткоин потерял в стоимости около $6000 после того, как президент США Дональд Трамп высказался о введении 100%-ных пошлин на китайский импорт сверх уже существующих тарифов, следует из данных биржи Binance.

Криптовалюта подешевела до $111 615, по данным на 0:24 мск 11 октября. За сутки биткоин упал на 7,99%.

10 октября Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон введет против Пекина 100%-ные пошлины за «агрессивную» политику в сфере торговли. По его словам, Китай начал рассылать странам заявление о том, что с 1 ноября 2025 г. страна введет крупномасштабный экспортный контроль почти на все производимые продукты.

В ответ Соединенные штаты также намерены, по словам Трампа, ввести экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Американский лидер выразил сомнение в том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином имеет смысл. Они планировали провести переговоры в ходе саммита АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что последние полгода Вашингтон и Пекин поддерживали хорошие отношения, поэтому такой торговый шаг оказался еще более неожиданным.

