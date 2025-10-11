Биткойн потерял около $6000 на фоне угрозы Трампа по тарифам на товары из КНР

10 октября Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон введет против Пекина 100%-ные пошлины за «агрессивную» политику в сфере торговли. По его словам, Китай начал рассылать странам заявление о том, что с 1 ноября 2025 г. страна введет крупномасштабный экспортный контроль почти на все производимые продукты.