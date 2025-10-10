Трамп заявил, что Китай держит мир в заложниках

Трамп заявил, что Китай держит мир в заложникахСвою запланированную встречу с Си он назвал лишенной смысла
Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином «больше не имеет смысла». Об этом заявил американский лидер в Truth Social.
«Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла», – написал он.
Трамп пояснил, что Пекин рассылает письма странам по всему миру о намерении ввести экспортный контроль на «каждый элемент производства, связанный с редкоземельными металлами, и практически на все остальное, что им только придет в голову, даже если это не производится в Китае».
По утверждению президента США, последние полгода отношения с КНР были «очень хорошими», что делает этот торговый шаг еще более неожиданным. Трамп связал рассылку писем с возможным достижением мира на Ближнем Востоке. «Интересно, это совпадение?» – задался вопросом Трамп.
Теперь Вашингтон рассматривает масштабное повышение тарифов на импорт китайской продукции в США и «множество других контрмер».
19 сентября Трамп и Си провели телефонный разговор. Подробности диалога не раскрывались. Предполагалось, что лидеры встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 31 октября по 1 ноября.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭВасилий Кашин говорил «Ведомостям», что несмотря на процесс разрыва экономических отношений, взаимная зависимость Китая и США друг от друга сохраняется. Вашингтон зависит от китайских редкоземельных металлов, а Китай – от поставок электроники. Как итог, стороны заинтересованы в том, чтобы противостояние между ними было стабилизировано.
Эксперт говорил, что сорваться встреча Трампа и Си может только в случае какой-то крупной провокации, чего исключать нельзя. По его словам, подобные эксцессы не нужны в первую очередь Трампу.