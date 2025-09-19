Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин 19 сентября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство «Синьхуа».
Подробности беседы лидеров пока не раскрываются.
15 сентября президент Трамп в соцсети Truth Social заявил, что достиг с Китаем сделки по TikTok и анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином. «Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо», – подчеркнул американский лидер. Он отметил, что его отношения с главой Китая остаются крепкими.
В конце августа Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в подходящее время.