WSJ: Трамп заблокировал военную помощь Тайваню ради сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп летом 2025 г. отказался одобрить выделение Тайваню военной помощи на сумму более $400 млн, так как пытается добиться заключения торгового соглашения и организовать возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным пяти собеседников издания, решение носит временный характер и может быть пересмотрено. Пакет помощи, включавший боеприпасы и автономные беспилотники, был бы «более смертоносным», чем предыдущие поставки.
В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение по пакету еще не принято. Тайбэй отказался от комментариев.
Американские военные и разведслужбы ранее указывали, что Китай поручил Народно-освободительной армии быть готовой к возможному захвату Тайваня к 2027 г. В этих условиях бывший сотрудник Пентагона Дэн Блюменталь заявил, что «США точно не стоит убирать ногу с педали газа».
Издание отмечает, что администрация Трампа смягчает политику в отношении Китая: ослаблен экспортный контроль над полупроводниками и не отменен запрет конгресса на TikTok. Такие шаги вызвали обеспокоенность в конгрессе, где указывают на недостаточную поддержку обороны Тайваня.
По информации WSJ, в августе Трамп также отговорил вице-президента Тайваня Лай Цинде от поездки в США и сократил контакты между представителями оборонных ведомств двух стран. Одновременно в Вашингтоне готовят новые планы продажи Тайваню вооружений на сумму около $500 млн.