WSJ: Трамп заблокировал военную помощь Тайваню ради сделки с Китаем

Американские военные и разведслужбы ранее указывали, что Китай поручил Народно-освободительной армии быть готовой к возможному захвату Тайваня к 2027 г. В этих условиях бывший сотрудник Пентагона Дэн Блюменталь заявил, что «США точно не стоит убирать ногу с педали газа».