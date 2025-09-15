Трамп анонсировал звонок Си и сделку по TikTok
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что достиг с Китаем сделки по TikTok, и анонсировал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября.
«Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо! Она вскоре завершится. Также были достигнуты договоренности относительно определенной компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти», – подчеркнул американский лидер. Он отметил, что его отношения с главой Китая остаются крепкими.
15 сентября агентство Reuters писало, что Трамп, вероятнее всего, в четвертый раз продлит отсрочку для китайской компании ByteDance по продаже американских активов приложения TikTok или его блокировке в стране. Текущий период отсрочки завершится 17 сентября.
В конце августа Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в подходящее время. Тогда он заявил, что у США есть «серьезные американские покупатели», которые готовы приобрести TikTok, поэтому ему необходимо обсудить этот вопрос с председателем КНР.