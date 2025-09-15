Трамп анонсировал звонок Си и сделку по TikTok

«Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо! Она вскоре завершится. Также были достигнуты договоренности относительно определенной компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти», – подчеркнул американский лидер. Он отметил, что его отношения с главой Китая остаются крепкими.