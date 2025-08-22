Трамп намерен поговорить с Си Цзиньпином о выкупе TikTok американцами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у американской стороны есть покупатели, готовые приобрести социальную сеть TikTok у китайской компании ByteDance.
«У нас есть покупатели. У нас есть очень серьезные американские покупатели, которые хотят ее купить», – сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).
По словам Трампа, он пока не обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином, однако намерен сделать это в подходящее время.
Отвечая на вопрос о рисках, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей TikTok, президент отметил, что не испытывает по этому поводу серьезных опасений. «Я не [беспокоюсь]. Я фанат TikTok. Мои дети любят TikTok. Молодые люди любят TikTok. И мы можем продолжать в этом же духе, но будем следить за вопросами безопасности», – подчеркнул он.
После вступления в должность Трампа, 20 января, решение о блокировке было отсрочено. Согласно требованию Трампа, ByteDance должна продать TikTok американской компании. Сам президент говорил, что хорошо относится к приложению.