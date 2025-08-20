Белый дом создал аккаунт в TikTok

Белый дом создал аккаунт в TikTokПрошлая администрация грозила блокировкой соцсети
Аккаунт Белого дома появился в социальной сети TikTok.
Сейчас опубликовано уже три коротких видеоролика. В описании под первым видео подпись: «Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?».
По состоянию на 12:10 мск, количество подписчиков на официальном аккаунте превысило 80 000.
Администрация президента США демократа Джо Байдена грозила блокировкой соцсети из-за связей с КНР. TikTok является дочерней компанией китайской ByteDance. 19 января этого года соцсеть стала недоступна в США в связи с вступлением в силу федерального закона о запрете работы платформы.
После вступления в должность президента США республиканца Дональда Трампа 20 января решение о блокировке было отсрочено. Согласно требованию Трампа, ByteDance должна продать TikTok американской компании. Сам президент говорил, что хорошо относится к приложению.