TikTok стал недоступен пользователям в США
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok перестал работать в США в связи с вступлением в силу федерального закона о запрете работы платформы, передает Reuters.
«Нам повезло, что президент [Дональд] Трамп дал понять, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность», – говорится в уведомлении сервиса, предупреждающем о том, что пользователи «пока не могут» им воспользоваться.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. Судьи единогласно (9-0) отказались отменить запрет на социальную платформу, которой пользуется около половины всех американцев. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по китайской соцсети TikTok нужно уважать, и добавил, что он «изучит ситуацию», как только вступит в должность.