TikTok стал недоступен пользователям в США

«Нам повезло, что президент [Дональд] Трамп дал понять, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность», – говорится в уведомлении сервиса, предупреждающем о том, что пользователи «пока не могут» им воспользоваться.