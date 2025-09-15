Reuters: Трамп может снова продлить отсрочку блокировки TikTok в США
Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, в четвертый раз продлит отсрочку для китайской компании ByteDance по продаже американских активов приложения TikTok или его блокировке в стране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Текущий срок закончится 17 сентября.
«Это будет четвертая отсрочка, предоставленная президентом Дональдом Трампом с начала действия закона, который первоначально давал ByteDance время до января 2025 г. для продажи или закрытия популярной платформы социальных сетей», – пишет издание.
В конце августа Трамп заявил, что у США есть «серьезные американские покупатели», которые готовы приобрести бизнес. При этом, по его словам, он пока не обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и намерен сделать это в подходящее время.
Администрация президента США демократа Джо Байдена грозила блокировкой соцсети из-за связей с КНР. 19 января этого года соцсеть стала недоступна в США в связи с вступлением в силу федерального закона о запрете работы платформы. После вступления в должность Трампа, 20 января, решение о блокировке было отсрочено.