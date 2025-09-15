Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Трамп может снова продлить отсрочку блокировки TikTok в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, в четвертый раз продлит отсрочку для китайской компании ByteDance по продаже американских активов приложения TikTok или его блокировке в стране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Текущий срок закончится 17 сентября.

«Это будет четвертая отсрочка, предоставленная президентом Дональдом Трампом с начала действия закона, который первоначально давал ByteDance время до января 2025 г. для продажи или закрытия популярной платформы социальных сетей», – пишет издание.

В конце августа Трамп заявил, что у США есть «серьезные американские покупатели», которые готовы приобрести бизнес. При этом, по его словам, он пока не обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и намерен сделать это в подходящее время.

Администрация президента США демократа Джо Байдена грозила блокировкой соцсети из-за связей с КНР. 19 января этого года соцсеть стала недоступна в США в связи с вступлением в силу федерального закона о запрете работы платформы. После вступления в должность Трампа, 20 января, решение о блокировке было отсрочено.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её