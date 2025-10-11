Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР

Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНРОн также анонсировал введение экспортного контроля для критически важного ПО с 1 ноября
Соединенные Штаты введут 100%-ные тарифы на импорт из Китая сверх всех существующих тарифов, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он объяснил это тем, что КНР начала вести «агрессивную» политику в сфере торговли.
Как пояснил американский лидер, Пекин принял решение, согласно которому с 1 ноября 2025 г. страна введет крупномасштабный экспортный контроль почти на все производимые продукты.
«Соединенные Штаты Америки введут 100%-ный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят. Также 1 ноября мы введем экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения», – говорится в публикации Трампа.
По той же причине президент США заявил, что смысл во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином утрачен. Их переговоры должны были состояться в рамках саммита АТЭС в Южной Корее. Он подчеркнул, что последние шесть месяцев Вашингтон и Пекин поддерживали хорошие отношения, поэтому такой торговый шаг оказался еще более неожиданным.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечал в комментарии «Ведомостям», что Китай и США продолжают зависеть друг от друга, несмотря на процесс разрыва отношений в экономической сфере. По его словам, США зависят от китайских редкоземельных металлов, а Китай – от поставок электроники. В связи с этим страны заинтересованы в том, чтобы противостояние между ними было стабилизировано.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что американский лидер намерен обсудить пошлины против Китая и Индии в размере 50-100% со странами G7. Тогда целью такого возможного шага собеседники называли намерение принудить Москву сесть за стол переговоров и прекратить конфликт с Украиной.
Торговый конфликт США и Китая обострился в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Затем страны по итогам переговоров объявили о «торговом перемирии».