Си напомнил об исторической общности Китая и США в разговоре с Трампом

15 сентября президент Трамп в соцсети Truth Social заявил, что достиг с Китаем сделки по TikTok и анонсировал телефонный разговор с Си. «Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо», – подчеркнул американский лидер. Он отметил, что его отношения с главой Китая остаются крепкими.