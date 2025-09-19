Си напомнил об исторической общности Китая и США в разговоре с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил об исторической общности двух стран, которые были союзниками и сражались бок о бок во Второй мировой войне, передает Центральное телевидение Китая.
Си подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет ценную поддержку США и других союзников в войне сопротивления Японии. По его словам, на основе общей истории необходимо беречь мир и создавать будущее.
Лидер КНР отметил, что китайско-американские отношения играют важнейшую роль и могут принести взаимные выгоды обеим сторонам и всему миру. Он призвал Вашингтон отказаться от односторонних торговых ограничений и обеспечить китайским компаниям справедливые условия для инвестиций.
В свою очередь Трамп назвал американо-китайские отношения «самыми важными двусторонними в мире» и заявил, что сотрудничество между странами может способствовать миру и стабильности на глобальном уровне. Американский лидер выразил надежду на укрепление экономического взаимодействия и поддержку переговоров по вопросу TikTok.
Звонок, как отметило агентство, прошел в конструктивном и позитивном ключе.
Трамп в соцсети Truth Social заявил, что провел «очень продуктивный» телефонный разговор с председателем КНР.
По словам американского лидера, стороны обсудили торговые вопросы, проблему распространения фентанила, необходимость прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также одобрили сделку по TikTok.
Трамп отметил, что договорился с Си о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, а также о взаимных визитах лидеров: поездке президента США в Китай в начале следующего года и визите китайского лидера в Вашингтон в «подходящее время».
15 сентября президент Трамп в соцсети Truth Social заявил, что достиг с Китаем сделки по TikTok и анонсировал телефонный разговор с Си. «Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо», – подчеркнул американский лидер. Он отметил, что его отношения с главой Китая остаются крепкими.