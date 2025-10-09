Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена серебра побила рекорд за 55 лет

Ведомости

Цена серебра на товарной бирже Comex выросла на 4% и составила $51,2 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В предыдущий раз цена серебра поднималось выше отметки $50 в начале 1980 г.

2 октября 2025 г. стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 г. на Comex увеличилась на 0,69% до $48,01 за унцию. 29 сентября цена серебра на бирже поднялась выше $47 за тройскую унцию впервые со 2 мая 2011 г.

8 октября стоимость фьючерса на золото на Comex впервые в истории выросла до $4054,9. Рост спроса на драгметалл произошел на фоне шатдауна в США – приостановки работы федерального правительства впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия принятого бюджета на новый финансовый год.

