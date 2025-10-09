Цена серебра побила рекорд за 55 лет

2 октября 2025 г. стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 г. на Comex увеличилась на 0,69% до $48,01 за унцию. 29 сентября цена серебра на бирже поднялась выше $47 за тройскую унцию впервые со 2 мая 2011 г.