Цена серебра превысила $48 за унцию впервые с мая 2011 года
Биржевая цена серебра превысила $48 за тройскую унцию впервые с 3 мая 2011 г., следует из данных торгов.
К 16:12 мск стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 г. на товарной бирже Comex выросла на 0,69% и достигла $48,01 за унцию.
29 сентября цена серебра на бирже поднялась выше $47 за тройскую унцию впервые с 2 мая 2011 г. 26 сентября стоимость декабрьского фьючерса на серебро на Comex превысила $46 за тройскую унцию.
1 октября стоимость фьючерса на золото на Comex поднялась до рекордных $3910 за унцию. 29 сентября цена фьючерса на золото на бирже превысила $3840 за унцию. Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка назвали ключевой причиной роста стоимости драгметалла то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, которые обеспечены золотом.