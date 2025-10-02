Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена серебра превысила $48 за унцию впервые с мая 2011 года

Ведомости

Биржевая цена серебра превысила $48 за тройскую унцию впервые с 3 мая 2011 г., следует из данных торгов.

К 16:12 мск стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 г. на товарной бирже Comex выросла на 0,69% и достигла $48,01 за унцию.

29 сентября цена серебра на бирже поднялась выше $47 за тройскую унцию впервые с 2 мая 2011 г. 26 сентября стоимость декабрьского фьючерса на серебро на Comex превысила $46 за тройскую унцию. 

1 октября стоимость фьючерса на золото на Comex поднялась до рекордных $3910 за унцию. 29 сентября цена фьючерса на золото на бирже превысила $3840 за унцию. Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка назвали ключевой причиной роста стоимости драгметалла то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, которые обеспечены золотом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь