Цена серебра превысила $48 за унцию впервые с мая 2011 года

1 октября стоимость фьючерса на золото на Comex поднялась до рекордных $3910 за унцию. 29 сентября цена фьючерса на золото на бирже превысила $3840 за унцию. Опрошенные Financial Times аналитики и участники рынка назвали ключевой причиной роста стоимости драгметалла то, что западные инвесторы вкладываются в биржевые фонды, которые обеспечены золотом.