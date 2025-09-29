Стоимость серебра превысила $47 за унцию впервые с мая 2011 года

По данным Bloomberg, с начала 2025 г. мировые цены на золото обновляли рекорды более 30 раз. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин пояснял «Ведомостям», что цены на драгметалл растут на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС США, экономика которых демонстрирует признаки охлаждения. Это происходит на фоне ослабления доллара США, что обычно позитивно влияет на товарные рынки и золото.