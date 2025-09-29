Газета
Стоимость серебра превысила $47 за унцию впервые с мая 2011 года

Ведомости

Биржевая цена серебра поднялась выше $47 за тройскую унцию впервые с 2 мая 2011 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:50 мск стоимость серебра выросла на 1,01% и достигла $47,12 за тройскую унцию.

26 сентября стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 г. на товарной бирже Comex превысила $46 за тройскую унцию. Тогда цена на драгметалл выросла на 1,19% и достигла $46,01.

23 сентября цена фьючерса на золото на Comex впервые в истории поднялась выше $3800 за унцию. Стоимость золота увеличилась на 0,75% до $3803,6.

По данным Bloomberg, с начала 2025 г. мировые цены на золото обновляли рекорды более 30 раз. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин пояснял «Ведомостям», что цены на драгметалл растут на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС США, экономика которых демонстрирует признаки охлаждения. Это происходит на фоне ослабления доллара США, что обычно позитивно влияет на товарные рынки и золото.

