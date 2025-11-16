Amazon против Perplexity: новости, которые вы могли пропустить

Два американца придумал дрон, охотящийся за комарами. Основанный ими стартап разработал небольшой 40-граммовый квадрокоптер Tornyol. Ему нужно задать на карте территорию для патрулирования. Датчики позволят дрону обнаруживать комаров по звуку и движению. После этого он подлетает и буквально шинкует насекомое винтами. Разработчики обещают, что уже через несколько дней количество комаров, которые успевают до вас добраться, упадет почти до нуля. На один кв. км нужно 10 дронов.