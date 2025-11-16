Amazon против Perplexity: новости, которые вы могли пропустить

Amazon против Perplexity: новости, которые вы могли пропуститьВ США придумали дрон – охотника за комарами, а Tinder тестирует новый алгоритм поиска, который может удивить
На этой неделе стало известно, что робота перепутали с человеком – пришлось его вскрыть. Стартап придумал дрон, охотящийся за комарами. Госфонд Норвегии отказался от этических норм. Google пошлет ИИ подальше от людей. Tinder придумал новый способ, как найти подходящую пару. Майкл Бьюрри ставит против Nvidia и Palantir. И поднят вопрос, законно ли, если ИИ совершать за вас покупки в интернете?
Робот оказался слишком человечным
Робот оказался слишком похож на человека – компании пришлось доказывать, что она не мошенничает. Китайская компания XPeng показала своего нового робота по имени Iron. Его движения настолько похожи на человеческие, что люди попросту не поверили. В сети начали множится слухи, что хитрые инженеры нарядили манекенщицу в костюм и выдали за робота.
Пришлось компании срочно восстанавливать свое доброе имя. Вечером робота снова выпустили на подиум. И прямо во время демонстрации разрезали штанину и «кожу» робота, обнажив металлический каркас и приводы. Гендиректор XPeng Хэ Сяопэн признался, что эта идея пришла команде в голову буквально за час до выступления. И понадеялся, что больше не придется резать робота на публике, чтобы доказать, что это робот.
Рынок впечатлился. Акции XPeng на гонконгской бирже на следующий день выросли на 9%, капитализация приблизилась к $22 млрд.
Дрон-убийца комаров
Два американца придумал дрон, охотящийся за комарами. Основанный ими стартап разработал небольшой 40-граммовый квадрокоптер Tornyol. Ему нужно задать на карте территорию для патрулирования. Датчики позволят дрону обнаруживать комаров по звуку и движению. После этого он подлетает и буквально шинкует насекомое винтами. Разработчики обещают, что уже через несколько дней количество комаров, которые успевают до вас добраться, упадет почти до нуля. На один кв. км нужно 10 дронов.
Сейчас открыт предзаказ. Удовольствие недешевое даже для 6 соток. За $1100 один дрон полностью ваш, а за $50 его можно арендовать на месяц. Вдобавок неясно, насколько беззвучен сам дрон: не будет ли его жужжание еще более раздражающим, чем писк комара?
Норвежцы отказались от этики
Государственный пенсионный фонд Норвегии на время отказался от этических норм, которых придерживался с 2004 г. В список «неэтичных» инвестиций изначально попали производители оружия и сигарет, но потом он стал стремительно расширяться. Последней каплей стало то, что совет по этике фонда настоял на продаже акций американской компании по производству строительной техники Caterpillar. Ведь ее бульдозеры использовал Израиль для сноса строений в секторе Газа. Заодно фонду пришлось избавиться от доли в пяти израильских банках.
А сейчас под угрозой оказались самые прибыльные акции технологических компаний вроде Microsoft, Amazon и других, поскольку их продукция тоже используется Израилем в войне в секторе Газа. Всего фонду объемом $2,1 трлн пришлось бы срочно распродать бумаг на сумму до $230 млрд. Это оказалось чересчур, так что этические нормы пока что приостановлены и отправлены на пересмотр.
ИИ сослали на небеса
Google сошлет ИИ подальше от людей. Компания планирует размещать центры обработки данных ИИ на орбите. Таким образом убивается сразу несколько зайцев. Охлаждение – одна из главных и дорогостоящих проблем таких центров. Еще одна затратная статья – энергоснабжение. Солнечные панели работают в космосе в восемь раз эффективнее, чем на Земле.
Цены на запуски космических ракет стремительно падают. К середине 2030-х гг. вычислительный центр на орбите и на Земле будут стоить одинаково, уверяет исследование Google. В 2027 г. компания отправит на орбиту два первых майнинговых спутника, а в планах – группировка в 80 спутников.
Кто в ужасе, так это астрономы. Starlink уже сильно испортил им наблюдения. Снимки неба с длительной выдержкой получаются как будто заштрихованными: это спутники Илона Маска пролетают, отражая солнечный свет и заслоняя звезды. А теперь к ним добавятся еще и майнинговые фермы. В ужасе и ремонтные рабочие: теперь им придется подтверждать квалификацию, проходят тесты на центрифуге.
Что подумает о вас Tinder
Tinder придумал, как эффективнее находить вторую половинку. Но результаты могут неприятно удивить.
Сейчас в Австралии и Новой Зеландии тестируется новая опция Chemistry, в ближайшие месяцы ее внедрят в ряде других стран (в каких, пока не раскрывается). Приложение просит доступ к вашей фотогалерее и анализирует ее с помощью ИИ. По снимкам делается делает вывод об интересах и ищется похожая пара.
Например, если среди фотографий много съемок с рюкзаком, у костра и палатки, алгоритм предложит встречаться с походниками. Если много баров или компьютерных игр, то с любителем пива или геймером.
ИИ может не дойти до магазина
Может ли ИИ совершать покупки за вас? На эту тему спорят Amazon и стартап Perplexity AI. Если дело дойдет до суда, решение может стать прецедентным и определить будущее отрасли.
Perplexity AI выпустила браузер Comet со встроенным ИИ. Ему можно сказать что-то вроде: «Купи мне на Amazon такие-то кроссовки», он найдет товар и оформит заказ. Но Amazon прислала официальное требование, чтобы Perplexity AI запретила ИИ заниматься шопингом в ее магазине.
Amazon обвиняет стартап в мошенничестве. Ее ИИ получает доступ к персональным данным пользователей без разрешения Amazon. Сам магазин не знает, реальный ли человек совершает покупки или робот от его имени. Вдобавок Amazon обвиняет ИИ, что тот ухудшает покупательский опыт: человек не видит персонализированных рекомендаций, выбранный товар может доставляться не так быстро, как другие, и т. д.
Perplexity AI в ответ обвинил Amazon в буллинге. Perplexity AI не верит в заботу Amazon о покупателе. На самом деле, считает стартап, онлайн-магазин заинтересован в том, чтобы зарабатывать на показе рекламы, давать клиенту спонсируемые предложения, которые выводятся первыми в списке, и раскручивать людей на ненужные дополнительные покупки.
Бьюрри против прогресса
Прототип героя «Игра на понижение» Майкл Бьюрри сделал ставку против Nvidia и Palantir. Сразу после того, как об этом стало известно, акции компаний обвалились на 4% и 16% соответственно. На эти две позиции приходится около 80% всех активов в портфеле Scion Asset Management.
Бьюрри известен тем, что разглядел ипотечный пузырь в США и сделал ставку против него. Когда в 2007 г. разразился финансовый кризис, он стал мультимиллионером. Но не всегда ему удается удачно сыграть против рынка. Так, в 2021 г. он закрыл опцион против акций Tesla.