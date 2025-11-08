Китайские машины заподозрили в шпионаже: новости, которые вы могли пропустить

Китайские машины заподозрили в шпионаже: новости, которые вы могли пропуститьА ученые изобрели гель для восстановления зубной эмали
На этой неделе стало известно, что ученые обещают избавить от кариеса: они изобрели гель, восстанавливающий зубную эмаль. Биткойны оказались полезными не для всех компаний. У израильских военных отбирают китайские машины, подозревая их в шпионаже. На Мальдивах запретили курить сразу целому поколению. Гендиректор Coinbase затроллил Polymarket. Чтобы оплатить свадьбу, француз продал места на пиджаке жениха под рекламу. ChatGPT перестал давать медицинские и юридические консультации.
Прощай, кариес
Ученые обещают избавить от кариеса уже с 2026 г. В британском Ноттингемском университете разработан гель, который способен восстанавливать зубную эмаль.
Гель наносится на зубы, образует тонкий слой и просачивается в трещины в эмали. Он довольно устойчив и способен продержаться неделю-другую, даже если человек ест и чистит зубы. За это время в толще геля, на поверхности зубов вырастают нанокристаллы. В виде строительного материала они берут из слюны ионы кальция и фосфата. Главное, что кристаллы буквально врастают в зуб и похожи по структуре и прочности на настоящую эмаль.
Пока эксперименты идут на вырванных человеческих зубах. Ученые травят их кислотой, моделируя различную степень износа. Затем мажут гелем и кладут в емкость, заполненную слюной доноров. За 10 дней вырастает примерно 10 микрометров (0,01 мм) новой поверхности. Для сравнения: на апроксимальных поверхностях (местах примыкания зубов друг к другу) толщина эмали может быть около 1,2 мм, а на жевательных буграх – 3,5 мм.
Затем ученые подвергают «восстановленные» зубы испытаниям. Естественный износ в течение года имитируется непрерывной чисткой электрической щеткой. Вдобавок на зубы лили лимонную и другие кислоты и постукивали по ним. Новая поверхность показала себя не хуже настоящей эмали.
Теперь нужно испытать технологию на живых людях. Интересно, не вырастет ли у них зубная эмаль в желудке? Руководивший экспериментом профессор Альваро Мата излучает оптимизм: он уже создал стартап Mintech-Bio и надеется выпустить первые продукты к концу 2026 г.
Ложка дегтя: похожий гель в 2019 г. уже создали ученые Чжэцзянского университета в Китае. Правда, он мог создавать покрытие всего в 3 микрометра, что примерно в 400 раз тоньше эмали на апроксимальных поверхностях, и оно было не сплошным, а с «дырками».
Новый агент 007
В Израиле у офицеров начали отбирать китайские автомобили: опасаются, с их помощью Поднебесная ведет шпионаж. Речь не о личном транспорте, а примерно о 700 машинах, предоставленных государством в пользование военным. В основном это семиместные модели Chery Tiggo 8 Pro, выделенные офицерам с большими семьями.
Израильские чиновники объясняют, что в машинах есть камеры, микрофоны, внешние сенсоры и выход в интернет. Теоретически это позволяет собирать разведданные на военных базах, куда закрыт доступ посторонним. Месяцем ранее посол Китая в Израиле Сяо Цзюньчжэн заявил, что это безосновательные домыслы. Но Израиль не одинок в своих подозрениях: США и Великобритания уже запретили въезжать на китайских автомобилях на секретные базы.
К концу I квартала 2026 г. у израильских многодетных военных отнимут последнего «китайца». А вояк пересадят за счет государства на арендованные Mitsubishi Outlander.
Молодежь лишили перекура
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для целого поколения. Туристов это тоже касается. С 1 ноября тем, кто родился после 1 января 2007 г., нельзя покупать и употреблять табачные изделия. За курение штраф 5000 руфий ($320), за продажу сигарет бизнес штрафуют на 50 000 руфий ($3200). Кстати, электронные сигареты и продукты для вейпинга на Мальдивах тоже под запретом независимо от возраста.
Так страна хочет воспитать поколение, выросшее без табака. Мальдивы – архипелаг из 1191 кораллового острова. Это один из самых популярных люксовых курортов. Но теперь 18-летней курящей молодежи придется серьезно подумать, стоит ли туда ехать: закон распространяется и на туристов.
Похожий закон обсуждается в Великобритании. А в Новой Зеландии в конце 2022 г. приняли ровно такой же закон, как сейчас на Мальдивах. Только запрет распространялся на всех, кто родился после 1 января 2009 г., а вступить в силу он должен был в 2024 г. – то есть начинал действовать на подростков с 15 лет. Но затем к власти пришло новое правительство и отменило запрет, чтобы использовать табачные доходы для снижения налогов.
Невеста и 26 спонсоров
Француз Дагобер Ренуф сильно сэкономил на свадьбе, продав места на пиджаке под рекламу. 26 технологических стартапов откликнулись на предложение нашить свой логотип жениху на одежду. Каждая заплатила несколько сотен евро – и не прогадала. Пост со свадебными фотографиями стал вирусным, попал в эфир французского телеканала TF1 и другие СМИ по всему миру.
Всего ушлый француз собрал 8600 евро. С учетом налогов и стоимости пошива пиджака у него осталось 2000 евро, которые он пустил на оплату свадьбы.
Ренуф уверяет, что лишь опробовал технологию. В следующий раз прибыль должна получиться втрое больше. Но так как жениться второй раз ему вряд ли позволят, он дарит бизнес-идею всем желающим. Этим самым желающим нужно учитывать: Ренуф сам предприниматель. У него бизнес в сфере веб-дизайна и маркетинга, а рекламу в основном купили его знакомые стартаперы.
ИИ не играет в доктора
ChatGPT перестал давать медицинские и юридические консультации. Обновленная политика OpenAI запретила ИИ-боту «предоставление специализированных консультаций, требующих лицензии». Иными словами, бот не может составлять юридические документы, анализировать рентгеновские снимки, фото кожных поражений, ставить диагноз, составлять план лечения и так далее.
На просьбу дать совет ИИ предупреждает, что даст лишь справочную информацию без персонализированных рекомендаций. И советует обратиться ко врачу или юристу. Ряд пользователей жалуются, что не работают даже привычные уловки. Например, когда чат-бот просят написать главу для книги. Но другие уверяют, что раз на раз не приходится и на некоторые медицинские вопросы ИИ до сих пор подробно отвечает.
OpenAI явно опасается рисков, что кто-нибудь подаст в суд за неверный совет и выиграет дело. Вопрос в том, как будут защищаться от таких рисков специализированные медицинские ИИ-чатботы. Например, вышедшие в этом году DxGPT от Microsoft и AMIE от Google.
Как посрамить оракула
Гендиректор компании Coinbase Брайан Армстронг знатно подшутил над платформами крипто-ставок Polymarket и Kalshi. Считается, что они довольно точно предсказывают события. Ведь люди рискуют деньгами, ставя на тот или иной исход пари, а это заставляет серьезно подумать над шансами. Один из видов пари – ставка на то, какие слова будут сказаны в речи важного лица. Например, если Джером Пауэлл произнесет слово «рецессия», это может отразиться на фондовом рынке.
Нашлось достаточно желающих поспорить, скажет ли Армстронг на ежеквартальной конференции Coinbase ряд слов вроде «стейблкоин», «институциональный» и «маржа». Было заключено пари на общую сумму $84 000.
Его речь практически подошла к концу, а полного набора слов так и не прозвучало. Но последняя фраза все перевернула. «Я следил за рынком прогнозов о том, что в Coinbase скажут на следующей конференции по финансовым результатам, – сказал он. – Я просто хочу добавить слова: биткойн, эфир, блокчейн, стейкинг и Web3, чтобы мы наверняка успели их обсудить до конца конференции». Таким образом он перечислил все слова, которые были в пари.
Позже Армстронг рассказал в социальных сетях, что это было спонтанное завершение речи. Он увидел ссылку на пари во внутреннем чате Coinbase и решил, что можно неплохо подшутить. «Лол, это было весело», – написал он в X.
Но остался вопрос. Polymarket и другие платформы предсказаний находятся в ведении CFTC – Комиссии по торговле товарными фьючерсами. По правилам комиссии платформы не должны размещать контракты, которые легко подвержены манипуляциям. Вдобавок Coinbase владеет долями и в Polymarket, и в Kalshi. Оценит ли комиссия шутку Армстронга?
Не справился с биткойном
Не всем компаниям биткойны одинаково полезны. MicroStrategy Майкла Сейлора годами покупала эту криптовалюту и ставила на баланс. Над ней смеялись, ее критиковали, но в итоге инвесторы поверили Сейлору и акции компании взлетели. В последнее время появилось множество подражателей, которые на свободные средства регулярно покупают биткойн. Их называют DAT-компаниями (Digital asset treasury, казначейство цифровых активов).
Французская Sequans Communications стала первой компанией с резервом биткойнов, которой пришлось продать немалую их часть для погашения долгов, пишет Yahoo Finance. Она реализовала 970 из имевшихся у нее 3234 монет где-то на $94,5 млн. В итоге с 29-го места в рейтинге крупнейших держателей биткоина Sequans Communications переместилась на 33-е.
Sequans Communications начала скупать биткойны в июне. До этого ее акции колебались в районе $13–20, затем взлетели до пика в $58. А сейчас они дешевле, чем до эпопеи с криптовалютой, – $6. Она превратилась в одну из списка DAT-компаний, капитализация которых меньше стоимости биткойнов у них на балансе.
А неделей раньше такая же судьба постигла другую DAT-компанию, которая скупала монету Ethereum. Компания ETHZilla вынуждена была продать часть крипторезервов на $40 млн, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.