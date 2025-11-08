Китайские машины заподозрили в шпионаже: новости, которые вы могли пропустить

Похожий закон обсуждается в Великобритании. А в Новой Зеландии в конце 2022 г. приняли ровно такой же закон, как сейчас на Мальдивах. Только запрет распространялся на всех, кто родился после 1 января 2009 г., а вступить в силу он должен был в 2024 г. – то есть начинал действовать на подростков с 15 лет. Но затем к власти пришло новое правительство и отменило запрет, чтобы использовать табачные доходы для снижения налогов.