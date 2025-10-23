Каско на автомобили из Китая оказалось дороже, чем страховка на модели из Европы

Продажи новых автомобилей в России при этом снизились на 22% в январе – сентябре 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. За девять месяцев было продано 895 923 таких автомобиля. Самой продаваемой маркой в России остается Lada, по итогам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. Китайский Haval в январе – сентябре 2025 г. стал самым продаваемым иностранным брендом с результатом 109 716 машин (-20%) и долей рынка чуть более 12%.