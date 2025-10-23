Каско на автомобили из Китая оказалось дороже, чем страховка на модели из Европы
Полис каско в 2025 г. в среднем стоил дороже для владельцев автомобилей с пробегом китайских марок, чем для водителей сопоставимых по цене европейских, японских и корейских моделей, следует из результатов имеющегося у «Ведомостей» совместного исследования страховой компании «Согласие» и онлайн-платформы «Авито Авто».
Специалисты объяснили, что разница в стоимости страховки может быть обусловлена тем, что китайские автомобили демонстрируют более высокую частоту страховых случаев, так как их популярность на рынке растет.
Как отметили в «Согласии», исследование проходило по четырем популярным китайским автомобилям стоимостью от 2 млн до 3,5 млн руб. и двух-четырехлетнего возраста. В списке марок, с которыми их сравнивали, оказались автомобили такой же категории: Geely Coolray и Hyundai Creta (обе – по 2 млн руб.), Cherry Tiggo 7 Pro Max и Toyota RAV4 (по 2,5 млн руб.), Geely Monjaro и Skoda Kodiaq (по 3 млн руб.) и другие. При этом каско высчитывали по усредненным параметрам владельца: 42 года, 17 лет стажа вождения, коэффициент бонус-малус (КБМ) – 0,63.
Продажи новых автомобилей в России при этом снизились на 22% в январе – сентябре 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. За девять месяцев было продано 895 923 таких автомобиля. Самой продаваемой маркой в России остается Lada, по итогам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. Китайский Haval в январе – сентябре 2025 г. стал самым продаваемым иностранным брендом с результатом 109 716 машин (-20%) и долей рынка чуть более 12%.